總統出席表揚「客家貢獻獎」 呼籲國會盡速審查明年度預算

賴清德總統今(28)日上午出席2025年「客家貢獻獎」表揚典禮。總統表示，政府持續推動客家文化的保存與發揚，但由於明年度中央政府總預算遲未通過，政策的推行將面臨實質困難，期盼國會能盡速審查，讓台灣多元文化能向前邁進。

賴清德總統在行政院長卓榮泰、客委會主委古秀妃等人的陪同下，28日至台北圓山飯店出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，並頒發特別貢獻獎給前客委會主委葉菊蘭、自然生態攝影家徐仁修、人權工作者陳欽生等人。

總統表示，昨晚(27日)的地震讓國人都嚇了一跳，所幸全台各地未傳出重大災情，因此才有幸與卓院長一同來參與這項重要活動。

總統也指出，今天也是「還我母語運動」37週年紀念，選擇在這重要日子來表揚對客家文化有卓越貢獻的各界人士別具意義。客語俗諺說「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」，就是要提醒我們不能忘本、不能忘記自己的文化和語言。

總統說明，民進黨政府對客家文化十分重視，從陳水扁政府時間的「新客家運動」，再到蔡英文總統任內的「客家文藝復興運動」。而自己上任後也積極落實「新時代客家文化政策」等「客家六箭」，目前已展現許多成果，包括成立「客家青年諮詢委員會」、550處「伯公照護站」等，並發放28.5萬份客家幣，打造「講客消費生活圈」。總統說：『(原音)非常希望立法院，中央政府總預算能盡速通過，讓所有的政策在推動的時候都沒有任何阻礙。這些都是中央跟地方共同努力的成果，不只是客家的進步，更是台灣多元文化向前邁進的重要證明。」

卓榮泰也表示，客家文化是珍貴且美好的記憶傳承，希望能將它推廣至全世界，但相關的預算從明年1月1日起就難以執行，包括「浪漫台3線藝術祭」或許多影視節目，甚至是後續客家幣的發行計劃。期盼國會能盡速審查。卓榮泰說：『(原音)預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審，這是現在中央政府遇到的困難。整部中央政府總預算明年3兆350億，其中至少有300多億以上，現在我們盤點出來的，是要補助給地方政府的，現在也還沒有著落。』

卓榮泰也引用客家文化重要的「忠義」精神，強調閣員們將忠於國家、義於人民，會在總統的帶領下，讓台灣能朝最有未來、最具前瞻的方向前進。(編輯：宋皖媛)

