總統出席電器年終展喊三贏 籲民眾把握補助踴躍採購

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統賴清德今天出席「2026電器空調影音3C年終購物展」開幕致詞表示，政府透過汰舊換新補助與貨物稅減免，大力支持這項展覽，創造消費者、產業與政府「三贏」，並呼籲民眾把握年終採購良機，為過年添購新電器。

談及台北市電器商業同業公會理事長廖全平率領的團隊，還有全國各縣市電器商業同業公會的夥伴，總統感謝他們總是在台灣最困難的時候挺身而出，特別是去年颱風丹娜絲造成南台灣相當大的災情，有數萬戶的民眾，家裡的屋頂不是被颱風吹破，就是整個被掀走，裡面的電器、家具損害一定是非常大的。

在民進黨媒合下，廖全平當時號召18家電器業者，提供支持南部災區方案，讓因風災豪雨導致家電用品受損的災民，於期限內聯繫廠商，可提供免費檢測或維修優惠折扣等服務。 當時丹娜絲風災中受損房屋還未完全復原，隨後颱風樺加沙又襲台。賴總統提到花蓮堰塞湖溢堤的事件，災情更是嚴重，他到過現場看到那種情況，內心的確感到相當難過，很感謝鏟子超人站出來救災。

去年花蓮光復鄉洪災重建的時候，電器公會同樣站出來，由中華民國淨零AI智慧家電協會、台北市電器商業同業公會發起家電「到府免費檢測」服務，更號召業者、單位捐贈洗衣機、冷氣機等。總統對於台灣這種互助的精神，不僅贏得國際社會的肯定，對於受災民眾也是非常暖心的義舉。

關於這場展覽，總統表示大力支持，他也提到政府花了很大的力量，要創造消費者、產業與政府「三贏」，在價格補助方面，汰舊換新獎勵金額可以到3000元、貨物稅減免可以到2000元。

總統說，農曆年將近，家裡的電器若已老舊，如果能夠在展覽期間買到便宜又新的電器，對消費者來講很好，還可以參與抽獎。另外，對於所有電器工會的夥伴們，也能利用5次的展售會，讓每一個商店都可以獲得利潤、讓大家生活能夠更好。最後，政府希望經濟進步，各行各業都有生意做。

另外，總統表示，在節能減碳方面，就是政府要推動的目標，從前總統蔡英文任內開始，就訂定2050淨零轉型的目標，所以，他上任之後，在總統府成立氣候變遷對策委員會落實淨零轉型的目標，行政院各部會所屬的社會各個行業，還有民眾的生活、社區的活動怎麼共同合作，來達到減碳的目標。

總統呼籲全國的消費者，一定要利用這個難得的機會能夠來進場採購，敬請民眾把握難得的機會、踴躍採購，過一個好年。

電器空調影音3C年終購物展從23日到26日在台北世貿展出，民眾可以免費參觀。（編輯：楊凱翔）1150123