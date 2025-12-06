總統出席「世界人權日典禮」 強調轉型正義是現在式

賴清德總統今天(6日)出席「2025世界人權日典禮」。總統表示，台灣民主轉型過程艱辛，不可走回頭路，也不允許任何人、任何勢力的破壞。他並強調轉型正義不是過去式，而是現在式，如今台灣成為亞洲民主的燈塔，是一代代願意為民主付出的台灣人努力打拚的結果。

為紀念1948年聯合國通過《世界人權宣言》，聯合國訂定每年12月10日為世界人權日。國家人權博物館6日在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2025年世界人權日典禮」，並表示白色恐怖留下的傷痕深刻而真實，提醒著我們自由的珍貴與脆弱，而這些故事將持續啟發台灣社會，成為邁向民主與人權道路的珍貴力量。

賴清德總統在文化部長李遠、人權館館長洪世芳等人陪同下親自出席。總統表示，台灣曾戒嚴38年，很多人受害、失去自由、甚至寶貴生命，這段歷史不可遺忘。他也強調，因為民主前輩的努力，才有如今的民主成果，台灣絕對不可走回頭路，也不允許任何人、任何勢力讓台灣退回不民主的時代。

總統並指出，政府未來將朝三大方向努力，第一是調查真相、還原歷史，落實政治檔案開放，以真相讓社會和解；第二是保存記憶，推動不義遺址保存及人權館的建設，並與教育結合，讓下一代能瞭解台灣的歷史；第三則是持續恢復受難者的清白，這也是政府應該做的，代表國家願意承認錯誤、承擔責任。

總統強調，轉型正義不是過去式，而是現在式，這也反映台灣將成為什麼樣的國家。總統說：『(原音)如今的台灣已是亞洲民主的燈塔，在國際各項自由度與民主指數的評比中都始終名列前茅。這份榮耀不屬於任何政黨或個人，是屬於全體台灣人民，屬於一代又一代願意為民主付出的台灣人所努力打拚的結果。』

人權博物館也邀請高齡86歲的政治受難者黃華參與本次活動，分享自己的生命故事，同時邀集具有相同理念的相關組織團體、文史工作者等舉辦人權市集及表演藝術節目，期待能讓更多民眾接近及認識台灣在地歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。