▲總統出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」讓2030年觀光產值達兆元目標​。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】賴清德總統今（7）日上午出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」時指出，臺灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人。並期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。

總統致詞時表示，非常高興能夠受邀出席今日活動，感謝台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長多年來在觀光產業上的努力，辛勞籌辦台北國際旅展。稍早入場時可以感覺今年更勝以往，共有123個國家或城市、1,600個攤位，每個攤位設計都很棒、布置創新且內容豐富。希望國人朋友千萬不要錯過這難得的機會，無論是國旅或國際旅遊，都值得來多多採購。也預祝活動圓滿成功、成果豐碩，每個參展單位都能滿載而歸。

臺灣以觀光立國，應團結合作，善用臺灣的好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展及造福國人。推動觀光產業的方向首先要設定目標，去年國內觀光產值達8,378億元，期望在2030年能達到兆元產值的目標。其次，為達此目標，期盼交通部或行政院能盡速成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升效益。第三，確立發展方向，旅遊包括國旅與國際旅遊，而國際旅遊又分為入境Inbound及出境Outbound，3項對臺灣都十分重要。若要提升國內旅遊產業的產值，更需加強入境Inbound國際旅遊。

稍早葉菊蘭榮譽會長提到，臺灣每年約有1兆4,000多億元的觀光支出，其中約9,000多億元為國外旅遊，國內旅遊約5,000億元，顯示國內旅遊仍有成長空間。期盼交通部協助國內業者參加各國旅展，吸引更多各國貴賓、好朋友來臺旅遊。

目前國內旅遊發展的條件良好，有三大有利因素：第一，連續假期增加，國人擁有更多旅遊時間。第二，家庭可支配所得提升。隨著經濟持續成長、政府推動社會投資及減稅政策使家庭負擔降低，讓更多家庭能將資源投入休閒旅遊。第三，人力政策鬆綁。行政院已要求勞動部協助開放外籍移工投入旅宿產業，解決人力短缺問題，並強調，政府會增加社會投資，相信有助於國旅蓬勃發展。

政府要促進國旅及國際旅遊發展，打造「國家隊」，包括交通、旅館、飯店等業界應加強合作，共同推動臺灣觀光產業發展。此外，中央要協助提升各縣市政府現行觀光活動的品質與效益，吸引更多國人參與；觀光產業的供應鏈也要持續不斷精進，提高服務品質與水準，進一步提升國際競爭力。

剛才交通部陳世凱部長提到的「北回之巔」與「微笑南灣」，就是串聯區域觀光的成功案例，可在國際上打響臺灣觀光旅遊品牌。並指出，「北回之巔」以北緯23.5度為主軸，從阿里山、日月潭延伸至花東縱谷，展現臺灣中南部的自然景觀與文化特色；「微笑南灣」則聚焦南臺灣，以亞熱帶太平洋左岸為背景，展現屏東的海洋魅力，透過突顯臺灣各地特色，以強化國際行銷。

身為地方首長出身，深知觀光的重要性，在行政院長任內也持續推動觀光產業發展。並強調，政府要與民間團體及業界密切合作，增進臺灣觀光實力與吸引力，希望中央及地方政府與民間能團結一致，創造更高價值，讓觀光成為帶動經濟成長的重要力量，同時透過觀光產業促進國際友誼，不論是國人出國旅遊，或是國際友人來臺觀光，都是深化國際交流與人民友誼的絕佳機會，盼未來朝「以觀光立國、以觀光為友」的方向努力，推動臺灣觀光產業發展。

隨後，總統與現場貴賓一同進行ITF開幕啟動儀式，並參觀「農業部農村發展及水土保持署—農遊館」、「聖文森及格瑞那丁」、「聖露西亞」、「史瓦帝尼王國」、「聖克里斯多福及尼維斯」、「日本館」、「交通部觀光署」、「美國館」、「中美洲」、「台灣虎航」、「韓國館」、「五福旅遊」等展區。