總統出席Google台灣新辦公室開幕（2） (圖)

總統賴清德（左3）與總統府秘書長潘孟安（右2）、美國在台協會（AIT）處長谷立言 （左）、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁AamerMahmood（左2）等人， 20日在台北出席Google台灣AI 基礎建設研發中心開幕活動，進行啟動儀式。

中央社記者徐肇昌攝 114年11月20日

