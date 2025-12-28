▲總統前往溪湖「永安宮」」參香祈福，致贈福安宮「神威顯赫」匾額。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／彰化 報導】賴清德總統今（28）日下午前往彰化「溪湖永安宮」及「溪湖福安宮」參香祈福，並致贈溪湖福安宮「神威顯赫」匾額。總統肯定永安宮與福安宮是地方信仰中心，更是回饋社會的公益力量。祈求媽祖保佑臺灣國泰民安、風調雨順，社會安定、人民平安。

總統致詞時表示，彰化縣溪湖鎮永安宮創立於1824年，建廟已超過兩百多年，歷史悠久，香火鼎盛，在陳嘉修主委帶領下更是廟務昌隆。另外，適逢溪湖鎮福安宮舉辦24年一次的清醮祈福大典，很高興今天代表全國人民前來獻匾，並與大家共同祈福。

永安宮與福安宮不僅是地方信仰中心，也是公益的化身，出錢出力協助經濟弱勢的民眾及提供獎學金等，今天很榮幸有機會前來參拜。也要叩謝神恩，感謝媽祖坐鎮溪湖，聞聲救苦，幫助遇到困難的民眾。

總統提到，民進黨已完成縣長提名初選，由立委陳素月勝出，今天來拜媽祖婆，除了要為台灣祈福，希望台灣這塊土地永遠平安外，也希望媽祖婆保庇讓陳素月能當選彰化縣長。

昨天晚上發生芮氏規模7.0地震，感謝神明和媽祖保佑臺灣，各地沒有傳出重大災情。今天也特別前來祈福，祈求媽祖大展神通，保佑臺灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶，所有善男信女身體健康、事業成功、家庭美滿幸福。

包括總統府國策顧問何黎星、陳永昌、賴博司、行政院政務顧問翁錦坤、中部聯合服務中心副執行長吳音寧、彰化縣長王惠美、立法委員黃秀芳、陳素月、謝衣鳯、永安宮主委陳嘉修、福安宮主委楊世弘、鹿港天后宮主委張偉東等亦分別出席今日行程。