總統勗勉北部救災部隊 讚國軍助民重建家園是一道重生的光

賴清德總統今天(4日)下午前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，感謝國軍協助救災，展現人飢己飢、人溺己溺的精神，拯救生命並協助災民重建家園，是一道重生的光，令國人欽佩、也引以為榮。

賴總統今天下午先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群視導，除了觀賞救災紀實影片，以及聆聽官兵救災心得分享，也致贈手寫感謝卡片，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

總統勗勉時表示，這次樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪溢堤，這是台灣幾十年來少見的重大災情。總統說，災後的救災及復原工作，除了受災民眾自力救濟，還有國軍和鏟子超人兩股力量；鏟子超人當中也有許多是國軍弟兄姊妹，他要向全體國軍表達由衷感謝，大家都以國軍為榮。

廣告 廣告

總統聽完陸軍特戰指揮部、33化學兵群及53工兵群等弟兄姊妹分享投入救災的經驗後表示，他充分感受到大家擁有人飢己飢、人溺己溺的精神，即使與災民素不相識或從未去過花蓮，不過看到花蓮的嚴重災情，大家都燃起一份投入救災的愛心。

總統指出，在營官兵接受上級指令前往救災是職責所在，但有些官兵是在休假期間自發前往災區當鏟子超人；有人的家人離世不滿百日、也有人尚在婚假期間，但都毅然投入救災工作，十分了不起，也令人欽佩、感動和感激。

總統說，國軍工兵群是「黑夜騎士」，而化學兵群是一道「重生的光」，不僅照亮黑暗，也帶給人民希望；特戰部隊則是肩負搜尋失蹤者與救援民眾的任務，可說是「救命英雄」。

總統表示，國軍不分軍種，大家都是黑暗騎士，也是重生的光，每個部隊在投入救災時，都是在拯救生命、重建家園，這份愛心與真誠投入，讓國人對國軍更加欽佩。

總統強調，他身為總統、三軍統帥，一定會充實國軍裝備、照顧官兵生活，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。而救災視同作戰，他相信國軍分工合作，完成救災，人民會支持；當國軍站在第一線，守護國家安全，人民也不會袖手旁觀，加入守護國家行列。