總統勗勉海軍小雪山雷達站 盼朝野挺國軍有更好裝備保家衛國

賴清德總統今天(6日)上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家。總統也期盼立法院不分朝野都能支持國軍，盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

農曆春節將至，賴清德總統6日上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國等人的陪同下，前往台中勗勉海軍小雪山雷達站的國軍，並向全年無休的國軍弟兄姊妹拜年。

賴總統抵達後，首先聽取任務簡報，並視導海情作業，隨後也透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆。總統表示，因為有大家堅守崗位，國人才能安心、放心，也提醒大家冬天值勤時要注意自身安全。總統說：『(原音)冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。』

總統隨後也與幹部及官兵代表一同共進午餐，他在致詞表示，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年365天、一天24小時，全年無休守護國家，從小雪山雷達站站長鍾岐宏製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

總統也期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，並再度呼籲立法院不分黨派都能支持國軍，讓國軍有更好的裝備保家衛國。總統說：『(原音)我們都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備、更好的力量可以保家衛國，所以我希望立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，不能再耽擱了。因為多耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。』

總統也指出，在過年之際，看到國軍如此辛勞，他除了表達感動及感謝以外，也語重心長地希望全體國人都能支持國軍。