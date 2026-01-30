總統勗勉駐花三軍 感謝堅守崗位保衛國家

農曆春節將屆，三十日上午總統賴清德前往花蓮勗勉「空軍七九二旅第六一三營二連」、「海軍海鋒七中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

總統強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴總統首先抵達「空軍七九二旅第六一三營二連」，現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備（見圖），並聽取指管程序介紹；接著前往「海軍海鋒七中隊」視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹。隨後，總統至「陸軍花東防衛指揮部」，除觀賞救災紀實影片，也聆聽官兵救災心得分享。

總統表示，農曆春節即將到來，今天很高興能來到花蓮與大家見面；在稍早，也分別前往海軍、空軍單位，感謝大家在過去一年堅守崗位、全年無休地保衛國家。他說，許多國軍弟兄姊妹，在春節期間國人團聚的時候，也必須留守基地，繼續全天候捍衛國土，我要跟大家說一聲「辛苦了」，也感謝你們。

賴總統指出，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，我要給予最大的肯定。而在去年年底，中國進行環臺軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

總統進一步說，期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。同時期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。

賴總統強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。