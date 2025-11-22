總統原話被三立剪掉？賴清德談周子瑜來台開唱突冒一句話 藍委批：不失言很難？
南韓超人氣女團TWICE今明兩天將首次在台舉辦演唱會，團中的台灣成員周子瑜多年來在海外努力打拼，終於能在家鄉開唱。總統賴清德昨（22）日談到此事時表示，香港與台灣的巨星也都吸引滿場觀眾，顯示台灣經濟愈來愈好。然而，這段採訪在三立報導時，卻刪掉了一部分原話，影片右上角還出現「一刀未剪」4個字，略顯諷刺。
針對此事，國民黨立委王鴻薇在臉書發文提到，「到底什麼叫一刀未剪？！賴清德總統為何這麼為難三立小編，不失言很難嗎？」
回顧賴清德昨日發言，他提到，香港的巨星還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，「那麼有許許多多的人不僅僅有錢、而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。」
上述用上下引號框起來的部分，正是三立刪減的原話，引發許多人批評，「三立也知道這是失言，所以它不是蠢，而是壞」、「住在象牙塔的總統不知民間疾苦，最可怕的是還不知道要忍受多久」、「總統的話還可以被剪掉，完全沒尊嚴，真的是台灣的可悲。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
總統稱「有錢有閒」看演唱會 粉絲：不認同
韓國女團TWICE週末首度在台灣舉辦演唱會，其中台南出身的成員周子瑜也是第一次在家鄉舞台表演。總統賴清德昨日（21日）對此表示，認為台灣這幾年經濟進步，民眾「有錢又有閒」可以觀賞演唱會。然而，這番言論引發部分粉絲不認同，並在網路上掀起討論。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
影片自稱「一刀未剪」卻刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」 三立回應了
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站今明兩天在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年來首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉。總統賴清德昨（21）日談到此事卻脫口說出「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。網友發現，《三立新聞》一段標榜「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢又有閒」的語句給剪掉；對此，三立在原片......風傳媒 ・ 8 小時前
影/賴清德嗨喊「台灣人有錢又有閒」：所以周子瑜回來表演！
韓國大勢女團TWICE週末（22、23日）首次在高雄舉辦演唱會，出身台南麻豆的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演，引發關注。總統賴清德今（21）日特別對此表示，台灣人有錢又有閒，演藝工作者都可以回台灣創作。中天新聞網 ・ 1 天前
周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
南韓女團「TWICE」出道10年首度來台開唱，今（22）日起一連2天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，全台颳起藍色旋風。此次演唱會對於台灣成員周子瑜意義重大，回顧她10年前遭親中藝人黃安舉報台獨，隔年談及對方回台就醫，一句話展現以德報怨的高EQ。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影《大濛》以白色恐怖為背景入圍11項大獎。總統賴清德於21日晚間前往影院觀影，藉此表達對台灣影視娛樂產業的支持。對於韓團TWICE台籍成員周子瑜回台表演，他開心表示歡迎，同時表示，希望在政府的支持下，能有更多演藝工作及文化創作者共同譜寫台灣這塊土地的故事。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
卓內閣拿什麼全面開戰？
立法院上週五再次修正《財劃法》，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」，聲稱若接受立院版本，明年總預算將舉債5600億，違反《公債法》舉債上限，「行政院編不出這樣的預算，也無法執行」。身為史上覆議最多的行政院長，卓榮泰不接受立法院通過法案不是第一次，但讓人好奇的是，卓榮泰「全面迎戰」的本錢是什麼？美麗島電子報 ・ 1 天前
英德法重申 和平方案須確保烏國主權
記者賴名倫／綜合報導 烏克蘭《基輔獨立報》報導，英德法21日發表聯合聲明，針對外界普遍流傳的美國版烏俄和平方案，表達立場。聲明肯定美國推動和平的努力，但重申歐青年日報 ・ 9 小時前
月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑
（記者陳志仁／綜合報導）高雄月世界遭傾倒數百噸廢棄物，幕後主嫌竟是岡山區4連霸的碧紅里長李有財與其兒子，引發各 […]引新聞 ・ 9 小時前
賴看電影《大濛》 提Twice子瑜：我們麻豆台南人要回來表演了
電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項獎項，賴清德總統今(21日)觀賞《大濛》前受訪表示，很喜歡陳玉勳導演的作品；他還特別提到，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。中時新聞網 ・ 1 天前
演唱會多＝全民經濟好？黃揚明「AI拆解賴清德發言」：絕非「大家都有錢有閒」
韓國人氣女團TWICE來台開唱掀起旋風，總統賴清德在21日晚間受訪時，將台灣演唱會大受歡迎歸功於「全民經濟進步」，大讚台灣人有錢又有閒，被批評失言的同時再度掀起熱議；資深媒體人黃揚明透過臉書發文表示，自己請Google Gemini 3分析賴清德發言發現，雖然演唱會多確實證明了台灣具有相當規模的中產階級消費力，但仍無法反映財富分配是否均勻、高通膨等問題。黃揚......風傳媒 ・ 11 小時前
TWICE來台開唱 賴總統：演唱會受歡迎 代表許多人有錢有閒
今天是金馬獎，賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，並鼓勵民眾走進電影院觀賞本土電影。而賴總統受...聯合新聞網 ・ 15 小時前
2028藍白合變數是他？郭正亮爆1狀況：柯文哲想住在南部
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談，圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合，成為關注焦點。媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中認為，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。前立委郭正亮爆料表示，柯文哲如果官司判10年以下，他想住在南部，可能也包括調養身體，甚至幫一些議員站站台之類。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德贈匾談經濟：平均所得贏日、韓 就業機會25年來最好
賴清德總統今（21日）到西螺鎮朝興宮揭匾致詞20多分鐘，他強調，國防力量要靠提高軍事預算，他要打造台灣之盾；另外，前總統馬英九執政時每年經濟成長2.8％，自他上任以來，去年第四季經濟成長率已達4.84％，國民平均所得已贏韓國、日本，預估2030年可以達到4萬元美金，努力一點，明年就有可能超過，目前台灣的就業機會是25年來最好的。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德總統雲林參拜 喊「不同黨沒關係同國最要緊」籲各界團結一致對外
賴清德總統今（21）日到雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮參拜並贈匾揭牌，受到當地民眾熱烈回應。賴總統致詞談到，政府訂定三大國政，打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、帶動社會福祉，並強調不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖也不會有黨派之分，希望各界能夠團結一心，面對外來威脅能夠一致向外抵禦。自由時報 ・ 1 天前
經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅
台灣經濟成長展望樂觀，總統賴清德在一場未公開的場合中，即席向與會人士詳細解說台灣經濟的內涵與展望，並釋出重磅預估數字。資深媒體人周玉蔻今（22日）於臉書上分享了這場演講的內容精華。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
食藥署宣布解禁福島5縣食品 卓揆：逾20萬件抽驗無不合格
中國日前以「放射線檢驗不充分」為由，停止進口日本水產品；總統賴清德週四則在社群平台曬出壽司拼盤午餐，力挺日本。而衛福部食藥署於週五（21日）傍晚公告，全面解除日本福島等5縣農產品、食品進口的特別管制措台視新聞網 ・ 8 小時前
突然不想去好市多？「超現實理由」曝光 掀共鳴：真的變得沒必要
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導曾經是台灣人假日熱門景點之一的好市多（Costco），如今卻有不少民眾直呼：「越來越不想去了」。近日一名網友發文分享...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
美國還是台灣盟友嗎
長期以來，美國確實是友台的世界大國，也是當今全球願意出售防衛武器給台灣的唯一國家。但即使台美關係向來良好，雙方高層官員亦往來密切，但不表示台灣對美國就可完全信任或毫不設防；尤其現階段只重視美國自身利益的川普政府，已在許多措施方面出現對我國不友善的態度，甚至更有傷害台灣國際聲譽的言行。中時新聞網 ・ 1 天前
創9個月新高！陸稀土磁鐵對美出口量大幅回升 專家：重稀土仍有限
大陸海關總署最新數據顯示，10月份大陸稀土磁鐵對美國出口量環比激增56.1%，達到656噸，創下9個月來新高，顯示中美貿易關係可能正在緩和。中天新聞網 ・ 17 小時前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 1 天前