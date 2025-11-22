總統原話被三立剪掉？賴清德談周子瑜來台開唱突冒一句話 藍委批：不失言很難？

南韓超人氣女團TWICE今明兩天將首次在台舉辦演唱會，團中的台灣成員周子瑜多年來在海外努力打拼，終於能在家鄉開唱。總統賴清德昨（22）日談到此事時表示，香港與台灣的巨星也都吸引滿場觀眾，顯示台灣經濟愈來愈好。然而，這段採訪在三立報導時，卻刪掉了一部分原話，影片右上角還出現「一刀未剪」4個字，略顯諷刺。

針對此事，國民黨立委王鴻薇在臉書發文提到，「到底什麼叫一刀未剪？！賴清德總統為何這麼為難三立小編，不失言很難嗎？」

回顧賴清德昨日發言，他提到，香港的巨星還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，「那麼有許許多多的人不僅僅有錢、而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。」

上述用上下引號框起來的部分，正是三立刪減的原話，引發許多人批評，「三立也知道這是失言，所以它不是蠢，而是壞」、「住在象牙塔的總統不知民間疾苦，最可怕的是還不知道要忍受多久」、「總統的話還可以被剪掉，完全沒尊嚴，真的是台灣的可悲。」

