總統參訪長照機構 憂總預算未通過恐影響「長照3.0」推動

因應「長照3.0」上路，賴清德總統今天(2日)前往宜蘭參訪長照機構時表示，過去「長照2.0」的服務著重在失智、失能與健康促進，但「長照3.0」放寬將輕微失智、失能也能納入服務，擴大服務。不過，總統也表示，希望立法院儘速通過總預算，「不看僧面看佛面」，期望讓政府有更多力氣與經費可以照顧長輩。

因應「長照3.0」上路，賴清德總統2日在衛福部次長莊人祥等人的陪同下，前往宜蘭參訪「財團法人耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」，這也是賴總統在元旦假期後的第一個公開行程，展現對長照政策推行的重視。

總統致詞時表示，台灣已進入「超高齡社會」，前總統蔡英文任內開始推動「長照2.0」，他上任後便提出「長照3.0」，長照據點從前總統馬英九執政時期的720個至今已超過15,000個，長照服務員也已超過10萬名。總統也進一步指出，過去馬政府1年的長照經費約新台幣50億元，直到蔡政府已提升至1年800多億，他上任後的第一年編列900億元，今年更編列1,200億元的長照經費。

總統也說明，「長照3.0」有三大重點，包括加強機構式的長照服務據點，強化家屬喘息服務，以及增加長照機構與醫療的銜接，最重要的則是放寬服務對象，輕微失智、失能者就能納入，讓更多人受惠。總統說：『(原音)過去長照據點主要著重在失智、失能跟健康促進，現在打算輕微的失智、失就能接受服務。長照2.0是某種程度以上，現在放寬。接下來加強醫療跟長照服務的銜接，未來就是一個區域有長照的機構服務、居家服務跟醫療服務串連起來，讓照顧長輩的做的更好。』

總統也強調，政府推動長照政策不會分黨派，一定會大力支持，固然宜蘭縣是國民黨所執政，但政府仍會照顧全體縣民。

總統隨後與長照機構的長輩互動時也表示，政府推動長照的經費不斷增加，但現在總預算還沒有通過，「長照3.0」將無法如期推動，恐會受到影響。不過，總統也承諾，他會用心，也會請行政院好好與立法院商量，但「不看僧面看佛面」，敬請立法院可以早日通過今年度中央政府總預算，讓政府有更多力氣與經費可以照顧長輩，不要讓長輩的照顧受到影響。