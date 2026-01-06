總統又要下鄉宣講？ 精神科醫師分析賴清德：個性好勝、不認輸

總預算案在立法院持續卡關，傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰將親自下鄉宣講。對此，精神科醫師沈政男今（6）日發文指出，這樣的做法跟大罷免時期一樣，打算跟藍白陣營持續對抗，他評價賴清德，個性好勝、不願認輸，在握有絕對優勢時能有效壓制對手，但在無法占上風時，也不懂得如何轉圜與折衝。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

沈政男今天在臉書發文指出，賴清德打算下鄉宣講總預算未通過的議題，作法與大罷免時期相同，顯示其仍打算與藍白陣營持續對抗。沈政男強調，大罷免已經證明這種做法沒有實質幫助，質疑為何還會相信下鄉宣講、在廟前廣場演講能產生多少擴散效應。

廣告 廣告

沈政男進一步分析，賴清德具有一股揮之不去的土直氣質，擁有擇善固執的特質，但同時也意味著欠缺彈性、社交手腕不夠細膩。沈政男認為賴清德個性好勝、追求完美、不願認輸，這使得他在握有絕對優勢時能有效壓制對手，但在無法占上風的情況下，就不懂得如何轉圜與折衝。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

沈政男提及賴清德2004年在路上被打的事件，質疑若賴清德當場採用另一種溝通方式，先同理對方可能有急事、開車技術很好、車子很好看等，再提出糾正意見，對方的火氣是否就不會那麼大。沈政男認為，同樣的道理也適用於面對在野黨，以及面對中共時，是否也可以用不同方式來溝通。

沈政男直言，賴清德必須看懂民調數據，了解其4成滿意度是一個警訊。他強調，不要說2028年可能連任失敗，若黨內出現異見，屆時「換賴」也不是不可能的情況。沈政男提及1994年陳定南競選省長時的「四百年來第一戰」，表示大家記憶猶新，若陳定南還在世，看到賴清德現在的擇惡固執態度，不知會有何感想。

沈政男表示，大罷免結果已經證明，賴清德必須釋出一部分權力，否則朝野持續對峙下去，不僅不會討人喜歡，也不會獲得尊敬。

延伸閱讀

台股創3萬點史詩紀錄！台積電刷12大驚奇 市場關注7大焦點

台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？

台積電洩密案再添內鬼！ 工程師被起訴求刑8年8月