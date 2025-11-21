總統吃壽司挺日隔一天「福島食品全解禁」 食藥署長理由是巧合 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

時隔14年，食藥署今（21）日傍晚正式公告全面解禁福島5縣市食品，恢復常態管理，正值中、日雙方為了日本首相高市早苗「台灣有事」言論，關係緊張之際，還恰好在賴清德總統昨發文貼出吃壽司及日本水產品的照片後，時機點難免引發聯想，但食藥署署長姜至剛一聽到媒體詢問，直呼「沒有啦！」強調只是剛好行政程序的巧合。

食藥署是在今年8月29日預告全面取消針對日本福島食品的進口管制，不再需要逐批查驗、也不再需要出示產地證明及輻射檢測報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理，預告期60天，食藥署傍晚正式公告，即起生效。

此舉被外界解讀為力挺日本，但姜至剛傍晚接受媒體聯訪時，強調「沒有啦！」，指食藥署是在10月28日完成意見蒐集，預告期間僅有少數的6個意見，其中1個贊成，其他都是關心細節及規定調整方式，中間經過行政程序，今日公告，只是水到渠成。

姜至剛說，國內針對食品的輻射標準，一直沒有改變，歷來都會滾動式調整，而根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內的食品管制，從2011年核災到今年，風險已經是可以忽略程度，解禁只是跟國際接軌。

姜至剛指出，自2011年起，國內對日本食品輻射邊境檢驗共計27萬1484批次，不合格率為0，；其中福島等5縣輪入食品就有2萬4304批，全部合格。依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

食藥署說，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。

照片來源：翻攝自賴清德總統臉書

