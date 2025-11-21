總統吃壽司隔天「福島5縣食品全解禁」？食藥署長：巧合

賴清德發文指出「今天的午餐是壽司還有味噌湯」。總統府提供



食藥署今（21）日傍晚正式公告，全面解禁福島五縣市食品，回歸一般管理。此時正值中日雙方因日本首相高市早苗「台灣有事」言論，關係緊張之際，加上總統賴清德昨在社群貼出享用壽司與日本水產品的照片，時機引發外界聯想。不過，食藥署署長姜至剛今晚接受媒體詢問時直言，「沒有啦！」強調只是行政程序巧合。

食藥署早在今年8月29日預告，全面取消針對日本福島食品的進口管制，不再要求逐批查驗，也不再需要出示產地證明及輻射檢測報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理。預告期為60天，今日晚間正式公告，即起生效。

外界曾解讀此舉可能是力挺日本，但姜至剛指出，食藥署在10月28日完成意見蒐集，預告期間僅收到6份意見，其中1份贊成，其餘均針對細節及規定調整方式提出建議，經過行政程序後公告，只是水到渠成。

姜至剛強調，國內針對食品的輻射標準，一直沒有改變，歷來都會滾動式調整。根據國際原子能總署（IAEA）公開資料，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動更新食品管制標準。從2011年核災至今，相關風險已降至可忽略程度，解禁措施只是與國際接軌。

此外，姜至剛表示，自2011年以來，台灣對日本食品輻射邊境檢驗共計27萬1484批次，不合格率為0。其中福島等五縣食品就有2萬4304批，全部合格。依據科學數據，我國對日本食品的額外輻射暴露風險為「可忽略」。

