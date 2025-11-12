總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中國威脅將展開全球抓捕，為此總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。（圖／東森新聞）





民進黨立委沈伯洋遭中國威脅，將展開全球抓捕，為此，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。事隔一天，韓國瑜出面強調，總統是「自己生病，卻讓別人吃藥」，強調台灣安全就像桌子一樣有四隻腳，但總統已經打斷三隻。對此行政院長卓榮泰再反問韓國瑜，桌上兩盤菜，一盤是國民黨主席祭拜共諜，一盤是中國追捕沈伯洋，難道韓國瑜要沉默吞下去嗎？

立法院長韓國瑜：「針對賴清德總統點名，要我來出面為沈伯洋委員的事情來發聲，我想講我心裡的話，一個人生病了讓別人吃藥。」

廣告 廣告

韓國瑜親自出面，為的是告訴賴總統，你的點名我有聽見。總統賴清德vs.立法院長韓國瑜：「非常期待韓國瑜院長能夠站出來，維護國會的尊嚴，（從賴清德總統點這個名，我們很明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥），韓國瑜應率領跨黨派的委員，來聲援沈伯洋委員，（如果繼續消費沈伯洋委員，在台灣內部做藍綠鬥爭，這個對沈伯洋委員一點都不公平。）」

呼籲總統好好思考，這時行政院長卓榮泰反要韓院長看看，桌上兩盤菜。行政院長卓榮泰vs.立法院長韓國瑜：「一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，（四隻腳的桌子，這個桌子上面也有兩盤菜啊）。第一隻安全的腳是什麼，維護中華民國，維護我們的自由民主，維護美台關係，維護好兩岸和平，（一盤是中國國民黨的主席，去參加一個祭拜共諜的活動，另外一盤菜就是中國發動全球的追捕），這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳，（難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？）」

兩人隔空針鋒相對，但想在桌子上放菜，前提是桌腳還沒斷。立法院長韓國瑜：「我呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，用民進黨黨主席身分，立刻凍結或者廢除台獨綱領，大罷免之後，重新建立好行政、立法部門之間良性的互動。」

斷了的腳如何復原，或許就像朝野關係，一去不回。

更多東森新聞報導

中共威脅跨境抓捕沈伯洋！韓國瑜回應總統：自己生病叫別人吃藥

聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了

李明璇宣布角逐2026議員 感謝韓國瑜：是我從政起點

