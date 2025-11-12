總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中國威脅，將展開全球抓捕，為此，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。事隔一天，韓國瑜出面強調，總統是「自己生病，卻讓別人吃藥」，強調台灣安全就像桌子一樣有四隻腳，但總統已經打斷三隻。對此行政院長卓榮泰再反問韓國瑜，桌上兩盤菜，一盤是國民黨主席祭拜共諜，一盤是中國追捕沈伯洋，難道韓國瑜要沉默吞下去嗎？
立法院長韓國瑜：「針對賴清德總統點名，要我來出面為沈伯洋委員的事情來發聲，我想講我心裡的話，一個人生病了讓別人吃藥。」
韓國瑜親自出面，為的是告訴賴總統，你的點名我有聽見。總統賴清德vs.立法院長韓國瑜：「非常期待韓國瑜院長能夠站出來，維護國會的尊嚴，（從賴清德總統點這個名，我們很明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥），韓國瑜應率領跨黨派的委員，來聲援沈伯洋委員，（如果繼續消費沈伯洋委員，在台灣內部做藍綠鬥爭，這個對沈伯洋委員一點都不公平。）」
呼籲總統好好思考，這時行政院長卓榮泰反要韓院長看看，桌上兩盤菜。行政院長卓榮泰vs.立法院長韓國瑜：「一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，（四隻腳的桌子，這個桌子上面也有兩盤菜啊）。第一隻安全的腳是什麼，維護中華民國，維護我們的自由民主，維護美台關係，維護好兩岸和平，（一盤是中國國民黨的主席，去參加一個祭拜共諜的活動，另外一盤菜就是中國發動全球的追捕），這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳，（難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？）」
兩人隔空針鋒相對，但想在桌子上放菜，前提是桌腳還沒斷。立法院長韓國瑜：「我呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，用民進黨黨主席身分，立刻凍結或者廢除台獨綱領，大罷免之後，重新建立好行政、立法部門之間良性的互動。」
斷了的腳如何復原，或許就像朝野關係，一去不回。
更多東森新聞報導
中共威脅跨境抓捕沈伯洋！韓國瑜回應總統：自己生病叫別人吃藥
聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了
李明璇宣布角逐2026議員 感謝韓國瑜：是我從政起點
其他人也在看
鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。中天新聞網 ・ 7 小時前
從「川軍」到「台軍」：歷史語言中的正名與矮化／魯云湘
魯云湘（戰略智庫研究員） 「名稱」從不是中性詞。近代以來，誰握有命名權，往往就握有敘事主導權。把民初的各地軍系台灣好報 ・ 7 小時前
邱垂正批陸跨國鎮壓 高金素梅：美對台灣算不算長臂管轄？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」。對此，無黨籍立委高金素梅反問，美國基於自己國家絕對利益，向全世界各國片面徵收高額的對等關稅，這算不算跨國鎮壓呢？中天新聞網 ・ 8 小時前
捷克改朝換代衝擊對台關係？吳志中：盼新政府延續雙邊關係
捷克眾議院上月改選變天，近日確定由領導極右派自由及直接民主黨（SPD）的岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，而由號稱「捷克川普」前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的不滿公民行動黨，預計將於12月公布與自由及直接民主黨、汽車黨（Motorist）組成的內閣名單。外交部政務次長吳志中近日受訪時表示，捷克是台灣在歐洲的重要民主夥伴，期盼新政府......風傳媒 ・ 8 小時前
沈伯洋被中國通緝卻被奚落 作家籲台派：沒時間網內互打
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。作家顏擇雅發現，不少帳號因此事件開始奚落沈伯洋，籲台派別網內互打，不然只會讓中國高興。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
不懼中共全球通緝令！沈伯洋現身德國國會：做勇敢的台灣人絕不因恐嚇退縮
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。然而，今天（12日）他直接現身德國聯邦議院門口，將以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他強調，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為恐嚇而退縮」，此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。鏡報 ・ 8 小時前
經典畫面！蔡英文紀念柏林圍牆倒 腳跨「昔東西德交界」
今年是柏林圍牆倒塌36週年。德國處處都有紀念民主的相關活動。前總統蔡英文這趟德國行，也特別去看了柏林圍牆，還橫跨過去東西德交界處，留下經典畫面。對於德國這段傷痛歷史，蔡前總統受訪表示，德國非常用心，「帶著反省的態度」謹慎面對過去的真實狀況。她也到收藏納粹文獻的「恐怖地形圖博物館」參觀，看完後直呼：「看著照片希望大家不要再犯錯。」鏡新聞 ・ 7 小時前
賴清德無力聲援沈伯洋向韓國瑜「喊話求援」 藍委建議立院成立「兩岸事務因應對策小組」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導賴清德總統昨天呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，盼韓率領跨黨派立委聲援被中國通緝的民進黨立委沈伯...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
獨／最新士官編現比曝光 陸軍缺員破萬人 三軍都最缺下士
國防部明日將在立法院外交及國防委員會就國軍「編現比提升之具體方案及因應作法」提出專案報告。據三軍人事單位最新統計，國軍三...聯合新聞網 ・ 8 小時前
聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點
（中央社羅馬12日綜合外電報導）聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。中央社 ・ 8 小時前
甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事
雲林北港驚傳車禍意外！一輛休旅車與轎車相撞後失控，竟一頭撞進路邊的棋牌室，將門口聊天的4名客人全數撞傷。其中1名男子被卡在車頭底下，所幸僅有擦傷無生命危險。棋牌室才剛開幕就遭逢劫難，玻璃門碎裂、門框變形，肇事雙方駕駛均未酒駕，警方呼籲用路人經過無號誌路口務必提高警覺，以免釀禍。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
鄭麗文會谷立言 張競解讀貼文這句：美從不支持台獨轉為反對？
美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文，期間重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並於會中邀請鄭於未來適當時機訪問華府。對此，中華戰略學會資深研究員張競注意到，鄭麗文會後的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」的內容，若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？中時新聞網 ・ 8 小時前
名醫示警「韓國瑜打沈伯洋耳光」效應：賴下次會受教訓
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。精神科醫師沈政男直言，民主史的大笑話大罷免，起因也是沈伯洋那套抹紅說法，賴清德應該好好想想，否則下次選舉會受到教訓。中時新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風 2測站破單站紀錄 北台灣降雨持續、感受濕涼
鳳凰颱風於今晚7時40分以輕度颱風之姿從屏東恆春登陸，登陸20分鐘，晚間8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也於晚間8時30...聯合新聞網 ・ 8 小時前
新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，目前傳出已有1名女子無呼吸心跳，已被救出送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前