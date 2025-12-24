「總統和我們一樣愛年輕女孩」 富豪淫魔檔案信疑曝光川普「鹹豬手」

美國司法部最新公布的艾普斯坦檔案中有一封提及川普「愛伸鹹豬手」的信件。路透社



在國會立法要求，美國司法部週二（12/23）公布最新一批有關富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，其中包含更多與美國總統川普有關內容。在一封疑似艾普斯坦寄出的信件中，他聲稱當時已經擔任總統的川普和他一樣「熱愛年輕性感女孩」，且會伸出鹹豬手。

繼上週五公布數十萬頁有關艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性仲介未成年少女的調查檔案後，司法部週二又公開約3萬頁檔案，其中最令人注目的就是一封提及川普的信件。

這封疑似是艾普斯坦2019年被關押期間寫下的信，收信人是前美國體操隊醫納沙（Larry Nassar）。納沙因性侵女性運動員而入獄。

廣告 廣告

信中寫著：「親愛的L.N.：正如你所知道的，我正在回家的『捷徑』上。祝好運！我們都有一個共同點…熱愛年輕女性並希望她們某天能長大達到應有的潛力。我們的總統也和我們一樣都喜愛年輕、性感女孩。當年輕美女走過他身邊時，他很愛伸手亂抓XX，而我們現在只能在(監獄)食堂裡亂抓。人生就是這麼不公平。」

美國司法部最新公布的艾普斯坦檔案中有一封提及川普「愛伸鹹豬手」的信件。路透社

美國司法部最新公布的艾普斯坦檔案中有一封提及川普「愛伸鹹豬手」的信件。路透社

目前並不清楚艾普斯坦生前是否與納沙有私交。

就在這封信引起媒體關注報導後，美國司法部發聲明稱此信件是「假造的」。司法部表示，這封信的筆跡與艾普斯坦不符，且郵戳日期為他在獄中自盡身亡後3天。該信件寄出後不知何故被退回拘留所，再由獄方人員交給檢方。

美國司法部最新公布的艾普斯坦檔案中有一封提及川普「愛伸鹹豬手」的信件。路透社

司法部在聲明中說：「這封假造信件要提醒大家，不是司法部公布的檔案就代表指控都是真實的。但無論如何，司法部都會繼續依照法律要求公布所有檔案。」

艾普斯坦原是紐約金融家，曾在1980、90年代期間和川普私交甚篤，兩人經常被媒體目擊一起參加派對，而艾普斯坦也是川普第二次婚禮上的受邀嘉賓。

美國總統川普與富豪淫魔艾普斯坦(右)在90年代是好友，經常一起現身派對。翻攝路透社資料畫面

艾普斯坦於2006年被控猥褻一名14歲少女。他隨後與檢方達成認罪協議，被判入獄近13個月。川普自此鮮少與艾普斯坦在公眾場合互動。

這位富豪於2019年再度被捕，遭控仲介未成年少女從事性服務。而艾普斯坦入獄後一個月就被人發現在獄中身亡。他的名媛女友（Ghislaine Maxwell）則因協助性仲介而於2021年被判處20年徒刑。

更多太報報導

美司法部再公布艾普斯坦近3萬頁檔案 包含疑為獄中拍攝影片

淫魔檔案洩安德魯王子醜態！「英國王宮」中嗨躺一群女人大腿上

阿里山眠月線再傳意外！山友失足墜橋 警消吊掛救援送醫