總統問為何沒「一級開設」？ 代理縣長：12鄉鎮聯繫良好

受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今(13)日早上才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變中心沒有一級開設，林茂盛解釋是因宜蘭沒有納入海上、陸上警報警戒區，也強調和12鄉鎮聯繫順暢、狀況良好。

11日下午1點多，總統賴清德才和宜蘭縣代理縣長林茂盛，視訊連線討論災變中心開設狀況，當時還是二級開設，但其實在差不多時間，華視記者行經宜蘭員山公園旁的道路，水已經淹到半個輪胎高。

總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「第一個目前現階段海上陸上警戒區沒有納入宜蘭，共伴效應水比較多，但我們二級開設都有跟12鄉鎮密切聯繫目前狀況良好。」

回顧11日各級開設情形，宜蘭縣是在11日上午8點開設加強三級後，上午10點提升成二級開設，總統在1點多提醒後一直到晚上6點宜蘭縣，才提升災害應變中心為一級開設，由代理縣長林茂盛坐鎮應變中心指揮。

根據風災、水災的各級開設時機，和中央氣象署發布海上陸上颱風警報狀況有關，根據宜蘭縣災害應變中心公布細則，一級二級就差在颱風後續侵台機率是否高，至於一級開設則是有警報也被列為警戒區，蘇澳居民說：「里長一直到今天早上才來，民意代表沒一個看得見，我們沒有一個睡得著怕水淹上來來不及。」蘇澳突然淹大水遲遲不退，災民擔憂一夜未眠就希望縣府能幫幫忙。

