總統喊基本工資破3萬 網嘆「最大受益者」：不是台灣人

基本工資連10年調漲，今年每月調升至29500元，每小時最低工資調升至196元，總統賴清德今（4）日出席活動致詞，直言今年基本工資將再調整，會跨越3萬元大關，此話一出也引起網友熱議，認為最大受益者將是外籍移工。

一名網友在PTT八卦板發文表示，今年才剛調完基本工資，今天又説今年要讓基本工資調到三萬元，中產階級的錢又要變少了，「調基本工資爽到誰？」

貼文引起熱議，不少人紛紛點名是移工族群，「外勞覺得開心」、「10萬逃逸、10萬阿三、物價漲翻天」、「外勞iphone換起來」、「外勞 ，然後便當一個200起跳，一般人苦哈哈」、「阿勞啊，你跟阿勞領差不多」、「外勞+很基層的+打工族吧，一小時快200了」、「外勞仲介賺翻了」。

還有網友感嘆本土小資族最慘，「文組社會新鮮人起薪快跟外勞一樣了，可悲」、「一堆中位數都是剛好比基本工資多、完全不會漲薪的，就是蔡賴這9年間最慘的，這10年幾乎沒漲，但是物價至少漲了3~4成」、「領最低工資的人啊，高於這個的都虧」、「以前不懂，現在懂了，物價又要高漲了，準備把中產打到低收入的政策」。

賴清德總統4日前往新竹出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，致詞時表示受薪階級的公務員，在過去10年已經加薪4次，總共加薪14％，一般勞工也是連續10年，每年調高基本工資，從2萬8元到今年已經調到2萬9500元，透露今年還會再調薪，讓基本工資跨過3萬元。

