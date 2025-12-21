總統喊強化「快打」反恐量能 傳讓戰技種子教官親授 專家：需從長計議

總統賴清德日前下令，要讓警局的「快打部隊」升級、具備反恐能力！不過專家直言「難度很高」，因為快打部隊平常應對的是街頭鬥毆，考驗裝備和訓練。但根據掌握，警政署有意讓有接受過「反恐戰技」的種子教官傳授經驗給基層警力，讓他們第一時間判斷反恐和一般社會案件的差異，從而應對。

警政署擬透過種子教官，傳授基層警力基礎反恐判讀戰技。（圖／TVBS）

總統賴清德週日一早前往新竹向後備憲兵發送「全民國防應變手冊」（俗稱小橘書），致詞時特別強調憲兵是反恐基石。不過，針對總統日前提出要讓各地警局的「快打部隊」升級、具備反恐能力的構想，引發各界對於執行難度與可行性的討論。

廣告 廣告

民進黨立委張宏陸說：「像以色列的警察，反恐就是他們的基本職責之一，在台灣，如果快打部隊加入反恐的基本訓練，我相信不會對警察增加太多的負擔，而且對人民的安全保障又更多一點。」

檢視現行制度，快打部隊主要由轄區派出所所長擔任指揮官，配合任務編組警力，使用辣椒水、長警棍、槍械等裝備，主要應對聚眾鬥毆、飆車族滋事等突發性大規模治安事件，目標是用最短時間到場壓制。反觀專業的反恐任務，國內警方目前主要由隸屬保一總隊、訓練強度極高且被視為「菁英中的菁英」的維安特勤隊負責。

賴清德赴新竹發送小橘書，強調憲兵是反恐重要基石。（圖／TVBS）

為了回應總統期待並提升基層應變力，據了解，警政署目前研擬的方向，是讓曾接受反恐戰技的種子教官，將反恐概念與戰技傳授給快打部隊的種子教官，再下放教導基層警力。其核心目標並非要求基層員警直接進行高強度攻堅，而是培養他們在第一時間能準確判斷「反恐事件」與「一般社會案件」的差異，進而做出正確應對。

雖然出發點良好，但軍事專家點出實際執行面的困難，認為相關配套仍需審慎評估。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「有幾個問題，第一個就是裝備，第二個就是訓練的問題，現有編制人員，他們算是衝鋒陷陣，他們都有一定的危險加給，但是即使你領得再高的危險加給，這份工作是很危險的。」

更多 TVBS 報導

盼精進小橘書 專家建議參考星國手冊 更圖像化、納「跑躲報」口訣

北捷中山砍人／民眾怕爆狂問「小橘書」 內政部曝3縣市再等等

讚憲兵是反恐基石 賴清德喊話在野政黨「我們只有一個國家」

北捷中山砍人／「小橘書」這4頁快看！秒懂遇擲彈砍人自救、互救

