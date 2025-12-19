總統喊發展關鍵技術 AI新十大建設 矽光子優先

國科會昨天舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統強調，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，布局關鍵技術強化台灣在未來新一代AI運算架構的競爭力。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨（19）日表示，政府將推動「AI新十大建設」，三大關鍵技術，矽光子是第一站。國科會主委吳誠文表示，AI新十大建設將矽光子納入關鍵技術，國科會將以「矽光CPO-AI生態鏈」為未來十年推動核心，建置整合研發平台並完善封裝驗證環境，帶動資料中心、智慧製造、航太與先進通訊應用升級，強化台灣在全球算力競爭關鍵地位。

賴總統啟動「AI新十大建設推動之旅」，昨天出席新竹「AI新十大建設-關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」時指出，政府推動「AI新十大建設」，期盼到2040年將為台灣培育出50萬個AI人才。

賴總統指出，在三個關鍵技術方面，矽光子是第一站，後續還將安排參訪量子運算與機器人等兩項關鍵技術。

昨日現場參展廠商包含日月光半導體（3711）、鴻海、上詮、旺矽、宜特，以及工研院、國研院台灣半導體研究中心等。國研院台灣半導體研究中心現場展示200Gbps PAM4矽光子高速收發晶片，可將超高速電訊號轉換為AI所需的光訊號；工研院則展示高精度對位平台，盼將關鍵設備技術留在國內，強化產業自主性。

國研院半導體研究中心主任劉建男表示，AI資料中心的建置是「AI護國群山」最關鍵的一環。若仍以傳統銅線傳輸，電力消耗將成為沉重負擔，必須透過矽光子技術，將電訊號轉為光訊號，才能大幅降低能耗、有效支撐算力需求。

劉建男指出，矽光子CPO的核心，在於將光學元件與矽晶電路共同封裝於同一個晶片，這涉及光纖封裝、光源整合，還要找共同的基板，技術上非常困難。但台灣擁有全球最完整的半導體產業鏈，具備發展矽光子與CPO的深厚基礎，可望組建完整的CPO產學生態鏈。

總統表示，「AI新十大建設」希望在2040年能有兆元產值的軟體平台；其次，協助100萬家中小微型企業導入AI；第三，建立AI生活圈，在食衣住行育樂各領域導入AI。

AI新十大建設有四大基礎建設，包括算力中心、主權AI資料中心、人才培育與區域均衡發展。賴總統說，第一，算力中心，「國網雲端算力中心」日前已啟用，未來將逐步提升算力。第二，AI資料中心，預計將在南部科學園區正式上路。第三，推動人才培訓，期盼在2040年為台灣培育出50萬個AI人才。第四，總統強調，台灣北、中、南、東都要均衡發展，全面智慧化時代的利基不應集中在北部或中部，南部、東部也應該具備。

