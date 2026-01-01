總統喊話朝野團結 藍籲尊重國會監督

（中央社記者王承中台北1日電）總統賴清德今天發表2026新年談話，表態會積極行動促成朝野合作、化解對立。國民黨發言人江怡臻表示，賴總統多次呼籲朝野合作，但真正的團結應建立在尊重憲政分際、尊重國會監督、避免將不同意見簡化為杯葛或對立，這才是民主憲政制度的核心。

賴總統發表2026新年談話時提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展以及促成民主團結的台灣4項總目標，並感謝憲法法庭恢復運作保障民眾權益，同時表態會積極行動促成朝野合作、化解對立，讓國家團結。

廣告 廣告

國民黨發言人江怡臻透過新聞稿指出，國民黨尊重賴總統在新年向全民提出願景與期許，也肯定政府在面對國際局勢動盪時，強調國家安全與社會穩定的重要性。

不過，江怡臻說，賴總統的通篇喊話，卻沒有回應任何在野黨的訴求，依舊訴諸情緒勒索，了無新意，顯然民進黨完全沒有解決問題的能力。

江怡臻指出，賴總統談話中列舉多項經濟數據、社會福利與重大建設成果，但人民更關心的是，這些成果是否真的「全民共享」，以及是否建立在穩健財政、有效治理與不增加下一代負擔的基礎之上。特別是高房價、低薪、治安與能源穩定等問題，仍是許多年輕世代與基層民眾每天面對的真實壓力。

江怡臻表示，賴總統多次呼籲朝野合作、民主團結，但真正的團結應建立在尊重憲政分際、尊重國會監督、避免將不同意見簡化為杯葛或對立。國防重要、社會照顧重要，但每一筆預算與政策方向，都必須接受充分討論與嚴格把關，這才是民主憲政制度的核心。

江怡臻指出，新的一年，呼籲民進黨政府能少一點政治標籤、多一點傾聽社會聲音，少一點口號、多一點務實解方，以人民福祉為最大公約數，讓中華民國在安全、繁榮與民主的道路上，走得更穩健，而不是更對立。（編輯：謝佳珍）1150101