總統喊話朝野審總預算 再議財劃法

行政院祕書長張惇涵（右）18日出席立法院司法法制委員會並備詢。（姚志平攝）

國民黨立委林沛祥（左起）、羅智強、許宇甄18日舉行「騙騙騙！施政不利就詐騙，政院盡傳假消息！」記者會。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，引發朝野空前對立，賴清德總統18日喊話立院朝野應再討論審查總預算、政院版《財劃法》；但行政院祕書長張惇涵在答詢時與藍委唇槍舌戰，現場氣氛火爆，民眾黨立委林國成直言，執政黨一邊喊朝野坐下來討論，一邊想方設法開戰，「如今賴清德講話還有人相信嗎？」

賴清德昨赴台南出席成大沙崙醫院動土致詞時呼籲，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動關鍵除了中央與地方相互合作，更重要是有中央健全財政大力支持，非常希望後續立委不分黨派，都能支持中央政府總預算審議，《財劃法》也能再次進行討論，更合理地分配，讓地方財政更加自主，保有中央財政有能力協助地方發展的力量，創造雙贏。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強質詢時將賴總統所說「不是表決多數贏就可以」與納粹獨裁者希特勒「國家不需要多數的意志，只需要一個堅強的意志」說法相提並論，更稱賴清德的偶像是希特勒，發明「在野獨裁」，張惇涵反駁，直言賴總統原意是贏的多數也要尊重少數，嗆羅「你不是賴總統發言人，如果想當，我可推薦」。

藍委王鴻薇質詢時，痛批張惇涵專職造謠，「我們還告你一條」，張惇涵隨即反擊「我告贏你們，我勝訴」、「你現在說我造謠，你才是造謠」。

藍委翁曉玲關切行政院會不會副署停砍年金法案？張惇涵則引述翁的丈夫、時任大法官陳春生「釋字717號協同意見書」的內容，指出「牽涉我國整體財政上之未來規畫及政策，應提醒要求立法者考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」，引起翁反駁「我先生的發言和討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」

此外，新黨北市議員侯漢廷昨接受《千秋萬事》專訪，建議在野黨縣市首長，應團結集體譴責賴總統與卓榮泰的毀憲亂政。他批評，卓揆說忍無可忍、走投無路，但事實上卓曾透露，去年上任後早已做好「不副署」的打算，「去年哪來的走投無路？而且去年總統府祕書長潘孟安在立院答詢就說過不能不副署，因為不副署等於打臉總統。」