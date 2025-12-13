總統喊話立院：希望能將中央政府總預算交付委員會審查

出席健康台灣深耕論壇 賴清德：希望立法院能將中央政府總預算交付委員會審查。（曾薏蘋攝）

出席健康台灣深耕論壇 賴清德：希望立法院能將中央政府總預算交付委員會審查。（姚志平攝）

賴清德總統繼上午體育頒獎典禮行程談到總預算卡在立院，下午出席出席振興醫院2025健康台灣深耕論壇時，再度提到總預算至今還未審議；他說，明年健保實質總額將達到1兆82億左右，「聽起來很像是好消息，但是另外要跟大家報告，預算還沒有審議，呵呵」；台下笑聲不斷；「我在這裡希望，立法院能將中央政府總預算，交付委員會審查，這是國家所需要的預算。」

賴清德致詞時強調，現在最大問題在這裡，憲法規定，中央政府總預算最晚要在12月31日要審議完畢，現在已經12月中，到現在還沒有交付委員會審查，這個事情勢必會影響醫界，特別是新增預算，會影響國家未來整體發展，我在者裡希望，立法院能將中央政府總預算，交付委員會審查，這是國家所需要的預算。

廣告 廣告

賴清德今上午出席宏道獎頒獎典禮致詞時，先是看著運動部長李洋說，「不知道李洋你有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒有通過，呵呵呵，你現在預算是零。」他還看著坐在台下的前立法院長王金平說，「講到這裡，我特別懷念過去王金平院長，立法院長是公道伯。」

【看原文連結】