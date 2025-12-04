總統喊話習近平：別只考慮擴張領土 台灣願幫中國解決經濟問題

賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」視訊專訪，針對被問及中國可能攻台的時間表？總統表示，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。另外，總統也向中國喊話，希望中國國家主席習近平要考慮的不是如何擴張領土，而是如何把中國人民照顧得更好，台灣樂意幫助中國、共同合作，解決中國的各項經濟問題。

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》(The New York Times)舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、半導體產業發展等議題進行回應。專訪內容於台灣時間4日凌晨播出。

廣告 廣告

針對主持人問及，賴總統日前公布台灣新的國防預算400億美元，試圖嚇阻中國入侵台灣，是否認為中國侵略台灣的威脅正在升高？總統表示，中國對台軍演強度越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已影響印太區域，台灣基於保護國家安全，提出國防特別預算，強化自我國防力量；另一方面，也減少對中國的依賴，強化經濟韌性，以備戰達到避戰及和平的目標。

至於北京入侵台灣的時間表為何？總統說，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。

主持人也追問，若中國入侵台灣，美國、特別是美國總統川普有多大的機會會協防台灣？總統表示，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，台美關係堅如磐石。總統並強調，美國總統川普上任之後，他對台灣的各項合作也沒有中斷，甚至有增加的趨勢。

主持人問及美國希望在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片，此舉是否會降低台灣的重要性？總統表示，半導體產業是一個生態系，必須全世界共同合作才有辦法發揮功能，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美國、日本、歐洲，以促進世界的繁榮跟進步。台灣希望能幫助美國再工業化，也希望藉由台美關稅貿易談判解決美國的貿易逆差問題，並深化台美的經貿合作。

對於是否應該允許將最先進的晶片出售至中國？總統分享台灣2000年的經驗，表示當時曾深入討論先進的晶圓製造要不要去中國，結果認為「不宜、不應該過去」，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

同時，總統也談及，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，中國的經濟成長率僅約4%，台灣非常希望中國國家主席習近平考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。他並表示台灣很樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題。 (編輯:柳向華)

延伸閱讀

中國攻台的時間表？ 總統：做最壞的打算、最好的準備

輝達最先進晶片該不該賣給中國？賴總統分享2000年台灣經驗



