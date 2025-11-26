總統喊追加國防預算 軍工股掀起漲停潮

▲總統賴清德在《華盛頓郵報》投書中，提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，消息一出，軍工股氣勢如虹。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德在《華盛頓郵報》投書中，提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，消息一出，軍工股氣勢如虹，今（26）日有12檔概念股強勢攻上漲停板。

行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，近日也傳出政府擬斥資逾百億元採購反無人機系統。

廣告 廣告

《華盛頓郵報》（The Washington Post）今日刊出總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。

其中，賴清德強調，因中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，政府大幅提高國防支出捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，「目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻」。

消息一出，軍工股氣勢如虹，概念股掀起漲停潮，事欣科、寶一、和成、雷虎、台船、漢翔、晟田、銘旺科、中光電、東友、亞航、邑錡、龍德造船皆攻上漲停板，元翎上漲逾7%，全訊、三商電、合勤控上漲逾6%，凌華、千附精密上漲逾5%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電神龍擺尾收1440元、台股終場收漲497點 軍工股掀起漲停潮

「小台積」ETF 0052完成1拆7！恢復交易首日爆量奪成交量冠軍

美股四大指數收紅 台股開盤上漲151點、站回27000點