總統嗆「鄭習會」怎相信沒條件 鄭麗文反擊：別惡意帶風向

鄭麗文首度表態，希望2026上半年能與中共總書記習近平見面。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文首度表態，有意願到中國訪問，希望2026上半年能與中共總書記習近平見面。不過總統賴清德質疑，藍白四度封殺國防特別預算，要社會如何相信「鄭習會」沒有條件？對此，鄭麗文反嗆不要惡意帶風向，如果總統願意承認九二共識、下架台獨黨綱，相信他與習主席的會面，也是可以期待的。



國民黨主席鄭麗文：「兩岸和平交流對談，唯一的政治基礎，大家應該都知道答案是什麼了吧？就是九二共識、反對台獨。」







國民黨主席鄭麗文隔空開戰總統賴清德，嗆辣發言戰力十足，讓黨員拍手叫好。



國民黨主席鄭麗文：「賴總統願意承認九二共識、下架台獨黨綱，那我相信您跟習主席的見面，也是可以期待的。」



台下一半以上是新進黨員，鄭麗文上任後，聲稱全台出現「入黨熱潮」，也藉機會向黨員報告她有意願到中國訪問，並與中共總書記習近平見面。但此舉卻也引來總統質疑，藍白四度封殺國防特別預算，要社會如何相信「鄭習會」沒有條件？



國民黨主席鄭麗文：「賴總統一天到晚用這個邏輯錯誤，對外在帶風向，莫非你自己就是這麼處理國家大政的呢？難道你接受美國的軍事預算，也是跟美方有交換條件嗎？還是你根本連對方交換條件的資格都沒有，你只是一味倒貼而已。」



賴總統還嗆鄭麗文擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統，在野黨的行為令人費解。



國民黨主席鄭麗文：「今天帶頭毀憲的是誰？是賴總統。今天造成憲政僵局的是誰？是賴總統。不需要再顧左右而言他、在甩鍋。」



鄭麗文不甩綠營怎麼想，下周開始還要邀區域立委對話。但傳出有藍委認為，看到鄭麗文拋出會晤習近平想法，與其一對一討論，不如跑基層比較實在。鄭麗文話說太快、太滿，也引來內部雜音。





