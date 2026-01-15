總統國情報告協商破局！陳培瑜怒槓黃國昌「錯假訊息」 雙方爆激烈口角

記者詹宜庭／台北報導

藍白分別提案邀請總統賴清德赴立法院，針對1.2兆國防特別預算做國情報告並接受立委諮詢，日前兩案逕付二讀，今（15日）進行黨團協商。對此，民進黨立委陳培瑜發言時指出，民眾黨主席黃國昌所說的「對美軍購只需3,000億」是錯假訊息，而主持會議的黃國昌則不滿嗆「妳坐在這裡講的才是錯假訊息」，並轟準備離席的陳培瑜「落荒而逃」，雙方爆發激烈口角。

藍白立委第七度封殺1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案，並要求總統賴清德赴立法院進行國情報告，該案日前在立法院院會逕付二讀，今日由黃國昌、藍委羅智強共同召集協商。

綠委陳培瑜發言時表示，去年12月17日，美國公布史上對台最大軍售案，總額達3,500億元，與目前所討論的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》是兩件事，兩者之間僅有部分項目重疊。她指出，國防特別條例的相關條文寫得非常清楚，且國防部、行政院及民進黨立委等一直以來也都已經說明過，該條例內容並非僅限於對美購買武器。賴清德總統也公開表示，內容涵蓋維修、訓練、資源系統，以及培植台灣本土國防產業等項目，過去在立法院外交及國防委員會中，也有許多國民黨籍立委針對此議題與國防部討論，關切台灣是否具備能力與產能扶植國防產業。

陳培瑜指出，在1.25兆元的總經費中，約有3,000多億元為國內產製，其餘則為對外採購。黃國昌所說的「對美軍購只需3,000億」是錯假訊息。此外，1.25兆元的國防特別條例原本就須經由立法院程序委員會排入議程，進入外交及國防委員會逐條討論後，方可編列預算，預算編列完成後，再送立法院審查，屆時所有立委都有權針對條例內容與國防部及相關主管機關進行實質討論。

然而，在陳培瑜發言完後，主持會議的黃國昌不滿表示，「當妳拿著麥克風指稱自己講錯假訊息時，我必須糾正，我說的內容清清楚楚，我把錯假訊息四個字送還給陳培瑜，今天妳坐在這裡講的才是錯假訊息」。黃國昌話尚未說完，陳培瑜與民進黨團幹事長鍾佳濱便憤而離席，黃國昌再批「妳沒辦法面對，現在就拿著包包落荒而逃，我也尊重，但錯假訊息四個字送還給妳，民進黨團立委的素質展現在全國人民面前」，而陳培瑜則當場反擊「我沒有落荒而逃。」

最後，黃國昌表示，由於民進黨立委離席，協商無法繼續進行，各黨也未能達成共識，因此將依照《立法院職權行使法》相關規定辦理。

