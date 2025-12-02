總統國情報告即問即答 政院:違憲

國民黨團總召傅崐萁（中）表示，賴總統必須到國會向全民說清楚一點二五兆國防特別預算，再由立法院審議。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

針對行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」未能排入立院議程，行政院表示，立院以總統賴清德必須接受違憲的「即問即答」方式進行國情報告為由，強行將特別條例暫緩列案，行政院高度不解且強烈遺憾，

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，賴總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。至於國情報告以即問即答進行，「憲法法庭」已判決為違憲。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長日前也強調「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，希望朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

李慧芝表示，中國大陸對台灣及印太地區的侵擾與威脅，頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化，台灣作為國際社會負責任的成員，除持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

民進黨立法院黨團表示，八年一點二五兆元做國防無法做，國民黨的財劃法八年卻從中央挖走十一兆元，呼籲在野黨不要再擋保護台灣的法案及預算，也不要再進行賣台灣的法案。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，藍白應該站出來向人民說清楚為什麼要擋國防，賴總統已說的非常清楚，對於到立院進行國情報告相關方法跟內容，都可以協商討論，只要符合憲政程序，但藍白不願就實質內容討論。