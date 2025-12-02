總統國情報告 民眾黨團提循審計長諮詢模式進行

（中央社記者郭建伸台北2日電）在野希望總統賴清德若到立法院國情報告要採即問即答，外界關注民眾黨團的態度與底線。民眾黨團總召黃國昌今天表示，賴總統應履行競選承諾赴國會接受諮詢，立院處理審計長人事同意權也採諮詢，就循例進行。

賴總統日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，引發各界關注。賴總統11月29日受訪，被問到若立法院邀請他赴國會進行國情報告一事時表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

民眾黨團今天舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會。黃國昌表示，台灣的國防安全自主與國防預算是嚴肅的議題，沒想到當外界質疑1.25兆元的國防特別預算時，民進黨秘書長徐國勇竟比喻「不能上完廁所才去買衛生紙」，根本不倫不類。

黃國昌直言，如果按照徐國勇的邏輯，台灣對美國採購F-16V戰機超過2000億元，結果至今連1張衛生紙都沒有拿到；更何況賴總統想用2張A4紙不到的特別條例去軍購，讓人無法接受。

黃國昌批評，民進黨一邊高喊強化自我防衛，另一邊惡意抹紅在野黨的合理監督，還放任總統販賣「芒果乾」，這才是台灣現在最大危機。

黃國昌表示，台灣人絕對支持強化台灣自主防衛能力，但面對動輒上兆元的預算與實際執行現狀，花費幾千億元沒拿到東西，如今政府又宣布要編列1.25兆元對美採購，他們要問賴總統，是否保證這1.25兆元能如期交貨、是否能形成即時戰力，且是否保證不會排擠其他社福支出。

媒體詢問，黨團對於總統國情報告的底線為何，是否可採統問統答。

黃國昌表示，不論是質詢或諮詢，最重要的是請賴總統履行2024競選時的承諾，赴國會接受立委的諮詢，立法院行使審計長人事同意權也是用諮詢的模式，當時諮詢怎麼做，賴總統到國會的時候，就循例進行。

媒體也詢問，是否會將國防特別預算退回或暫緩列案。黃國昌表示，黨團現在只收到兩張A4紙的國防特別條例，因此希望賴總統正面回應他們提出的問題，在賴總統正面回應之前，2日的程序委員會將暫緩列案。（編輯：林興盟）1141202