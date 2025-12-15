總統國政茶敘！潘孟安曝行政院、考試院2方向：盼院際協調凝聚共識

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德今（15日）邀請行政院及考試院進行國政茶敘。會後，總統府秘書長潘孟安表示，期盼透過院際間的溝通協調，促進行政院、考試院及相關部會就重大政策議題充分交換意見，凝聚共識。未來，行政院、考試院及相關機關，將持續就立法院通過之《財政收支劃分法》及相關法案，在合憲基礎下審慎因應；同時請考試院就軍公教退休制度，持續研議最能兼顧權利義務與制度永續之作法，確保制度長期穩健運作。

朝野近日在財劃法、助理費除罪化及反年改等多項爭議修法上衝突頻繁，總統賴清德邀行政院、立法院、考試院茶敘，不過，立法院長韓國瑜日前突然告知無法參加，讓總統府方面感到錯愕。此次參與茶敘的首長包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔。副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。

廣告 廣告

潘孟安表示，今天上午總統賴清德在總統府與行政院、考試院進行國政茶敘，就115年度中央政府總預算案、《財政收支劃分法》修法，以及公教年金制度相關議題，進行意見交換。總統指出，國政推動與法案審議，應以憲法為依歸，確保各項政策與制度設計符合憲政體制，維護政府運作的穩定與一致性。

潘孟安指出，基於總統維護憲政秩序及推動國家政策之責任，期盼透過院際間的溝通協調，促進行政院、考試院及相關部會就重大政策議題充分交換意見，凝聚共識。未來，行政院、考試院及相關機關，將持續就立法院通過之《財政收支劃分法》及相關法案，在合憲基礎下審慎因應；同時請考試院就軍公教退休制度，持續研議最能兼顧權利義務與制度永續之作法，確保制度長期穩健運作。

更多三立新聞網報導

盼解憲政僵局！賴清德再出手 12/15邀行政、立法、考試院際會商

與賴清德年末餐敘 谷立言喊「對台承諾堅若磐石」：美台持續攜手前行

賴清德看《大濛》落淚！敬佩陳玉勳「用電影唱出台灣的歌」 喊：要珍惜

谷立言和潘孟安以清酒乾杯 展現美台共同支持日本

