總統大選前首都傳槍響 幾內亞官方稱消滅武裝組織

根據一份官方聲明，西非國家幾內亞的安全部隊在該國舉行選舉的前一天，在首都消滅了一個武裝組織，官方聲稱該組織「意圖顛覆國家安全」。

幾內亞的總統選舉預定在今天(28日)舉行，共有9名候選人參選，其中包括軍政府領導人頓波雅將軍(Mamady Doumbouya)。

根據「內部安全行動指揮中心」(Operational Command Post for Internal Security)發佈的聲明，27日凌晨「基於可靠情報，安全部門在首都康納克立(Conakry)郊區一個武裝組織所在的建築物內，展開了一次具針對性的活動」。「內部安全行動指揮中心」是一個由警察、士兵和海關幹員組成的聯合單位。

廣告 廣告

該聲明表示：「經過數次交火，此次行動徹底消滅了該團體，並逮捕了涉案人員。」但聲明並未提供更多細節，也未提及選舉。

居民告訴法新社，26日夜間至27日凌晨，在距離康納克立市中心僅15公里的辛楓尼亞(Sonfonia)社區爆發了槍戰。

居民表示，交火發生在一間仍在建造中的清真寺與至少一棟房屋附近，兩棟建築的牆壁上留下了彈孔，附近還有「血跡」。

自1958年獨立以來，幾內亞經歷了複雜的軍政府與威權統治歷史。幾內亞富含礦產資源，但根據世界銀行(World Bank)2024年的統計，其居民一半以上生活在貧窮線下。

今天的選舉旨在結束自2021年9月軍方奪取政權以來，長達4年的過渡期。

頓波雅一直鎮壓公民自由，且軍政府自2022年以來禁止了示威抗議。許多反對派人士遭到逮捕、審判或被迫流亡。(編輯：宋皖媛)