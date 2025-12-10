總統大選已是十天前，票怎麼還沒開完？宏都拉斯總統指責川普干預選舉、恐嚇民眾，執政黨擬提「選舉無效」

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）10日公開抨擊，指控該國11月30日登場的總統大選，遭受嚴重外部干預與系統性操作，並點名幕後黑手之一就是川普（Donald Trump），因為這位美國總統不只公然威脅選民、甚至企圖以多種手法影響選舉最終結果。如今宏國內部受到官方計票系統接連多次故障，導致開票作業不斷延宕，使得最終結果持續卡關，不只民眾感到煩躁，還有政黨揚言、不排出提出「選舉無效之訴」，就是質疑本次選舉的公正性。

根據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）最新統計，獲得川普力挺的保守派候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）以40.53%暫時領先，右派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.16%緊追在後。至於執政黨的候選人蒙卡達（Rixi Moncada），目前則落居第三位。

總統卡斯楚日前前往中部地區演說時指出，此次大選過程、伴隨著各種「威脅、脅迫」的問題，甚至出現TREP初步計票系統遭操控，外部行為正在扭曲人民的意志。

其中最讓她不滿的一點，就是川普公開發文威脅宏都拉斯選民，稱假如當地人民選擇支持執政黨候選人蒙卡達，將未來將面臨「嚴重後果」。除了給出實質且針對性威脅，川普還利用職權特赦宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），這位因涉毒與洗錢等罪名、被美國法院判處45年刑期的政治人物，卻在此時重獲自由，非常明顯地帶有政治意圖。

宏都拉斯使用的選務計票系統介面。（美聯社）

宏都拉斯總統大選陷入開票膠著，支持執政黨的群眾揮舞旗幟走上街頭。（美聯社）

事實上，本屆宏都拉斯大選除了外來力量干預，其實內部也充斥著各種問題，特別是官方計票系統，打從開票啟動以來，已經出現多次故障、導致計票進度嚴重延誤，更讓得票數突然被逆轉超車的候選人納斯拉亞，不斷透過粉專發文，宣稱自己才是真正的領先者，指責此次選舉結果充滿各種欺騙和「竊取」。

曾擔任副總統的他，要求選委會進行「逐票重驗」，強調自己發現有眾多投票記錄，並未使用生物辨識系統，甚至被當成空白選票，由不明人士任意填寫。

一邊高喊重新驗票、而位居第三的執政黨「自由和重建黨」，則是提出選舉無效，要求國會或法院裁定，本次大選結果無效，不排除發起大規模街頭抗爭和罷工，逼迫停止配合政權交接程序，只因他們同樣質疑大選的公正性。

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）。（美聯社）

中央選委會面對各黨派質疑，僅提到確實在票匭發現數千份「不一致」的投票紀錄，需要進一步審查核實。不過，留給選委會的時間並不多，因為根據該國法律規定，他們必須在12月30日之前，給出最終正式的選舉結果。

正當國內政治局勢持續升溫之際，宏都拉斯檢察總長塞拉亞（Johel Zelaya）日前提請國際刑警組織（Interpol），希望對方執行仍在效期內的國際逮捕令，要求引渡葉南德茲回國受審。

對此要求，這位前總統的律師批評，這就是一場「可恥的政治表演」；其妻子安娜（Ana García）則表示，丈夫多年來一直認為、返國將嚴重危及自身安全。

