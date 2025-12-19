總統大選陷僵局 宏都拉斯開始人工重新計票

宏都拉斯選舉當局18日開始對11月30日的總統選舉進行部分重新計票。在這次選舉中，美國總統川普(Donald Trump)支持的候選人以微弱優勢領先。

這個中美洲國家尚未正式確認選舉結果。川普總統在這場選舉中支持67歲的右翼商人阿斯夫拉(Nasry Asfura)，並威脅表示若他敗選，將削減對宏都拉斯的援助。

國家選舉委員會(National Electoral Council, CNE)宣布，將對2,800多張計票單進行重新計算，原因是存在「不一致之處」。這批計票單代表了近50萬張選票。

廣告 廣告

不過由於阿斯夫拉的競選對手指控選舉舞弊，重新計票工作遭到推遲，但來自美國和歐洲的選舉觀察員駁斥了這些指控。

全國選舉委員會主席霍爾(Ana Paola Hall)18日在X上寫道：「在國內外觀察員的見證下，特別重新計票工作正式開始。」

代表國家黨(National Party)的阿斯夫拉目前領先1.3個百分點，約4萬3,000票。

最接近他的對手是保守派電視主持人、自由黨(Liberal Party)的納斯拉亞(Salvador Nasralla)。

來自左派執政黨「自由重建黨」(Libre Party)的律師蒙卡達(Rixi Moncada)則落後居於第三。

全國選舉委員會必須在12月30日之前宣布勝選者。

宏都拉斯的軍方領導人瓦勒里歐(Hector Valerio)18日表示，他也會「堅定」尊重官方選舉結果。

鑑於該國政變歷史悠久，他的保證至關重要。 (編輯:柳向華)