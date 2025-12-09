總統宣布台積電又將在台南投資 對等關稅爭取15%不疊加

賴清德總統今天(9日)晚間到台南出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」，感謝產業長期耕耘，使園區成為國家經濟發展的重要支柱。總統並宣布，台積電即將再到台南投資；同時，美國對等關稅目前已經進入最後階段，政府往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。

賴清德總統9日晚間回到娘家台南出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」。總統致詞時感謝園區各企業50年來，不僅在台南市投資、創造就業機會，也安定台南市的社會，尤其安平產業園區有600家企業，提供2萬個工作機會，一年創造新台幣1,000億以上的產值，對台灣整體經濟的發展貢獻卓著，他要代表國家向各位企業家表達最由衷的感謝。

廣告 廣告

總統並肯定台南市長黃偉哲率領的市府團隊，卯足全力爭取企業來到台南投資，總統也宣布台積電又要到台南投資的好消息。總統說：『(原音)現在台積電又要來台南，我在市長任內爭取5奈米、3奈米到台南新市科學園區，讓新市科學園區是目前最大的產業科學園區，現在台積電又要來了，台積電所提出的各項問題，市府團隊也積極予以協助解決，我們給偉哲市長團隊一個鼓勵的掌聲。』

談及國人關切的美國對等關稅議題，總統指出，目前已經進入最後階段，政府的立場是維持國家、產業利益、國民健康及糧食安全與美國進行談判，希望能平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。

總統也表示，政府除了與美國談判爭取最好的關稅待遇，行政院也提出新台幣930億元的支持方案，以4個面向協助受到對等關稅衝擊的所有產業，包括金融支持、安定就業措施、研發與升級轉型補助與開拓多元國際市場。

總統也細數各項台南建設的發展，國家資料中心和算力中心也將在沙崙和新市科學園區，他認為安平產業園區會是沙崙智慧園區的協力園區，他期許未來台南市各行各業能共同合作，帶領台南繼續進步。