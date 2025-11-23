總統宣布成立兒家署 朝野盼整合業務與預算人力

賴清德總統日前宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為兒童照護的專責機關，並將強化醫療、早療到身心發展等面向，統整0至18歲兒少核心政策，推動全方位健康照護。對此，立法院朝野立委都表示「樂觀其成」，但期盼能釐清業務整併及預算、人力等配置。

近年政府積極推動兒少權益，政府逐步強化政策整合。為提升政策層級、整合跨部會資源，賴清德總統日前宣布於衛福部轄下成立「兒童及家庭署」，將從醫療、身心發展、家庭支持到早期療育全面深化，讓每位兒童都能獲得穩定、連續、系統性的照顧。

民進黨立委陳培瑜表示，總統成立「兒童及家庭支持署」，反映政府對兒少議題的重視，尤其近年虐童案、校園事件、早療與特教需求日益增加，更需有統籌機關整合醫療、教育與社福政策。

陳培瑜表示，兒少在各階段需求不同，她提醒政院及衛福部務必釐清跨部會分工，避免責任推諉，並可召開公聽會，聽取學者、民團與兒少代表的意見，協助制度完善落地。她說：『(原音)所以兒少署之後要回應的，其實是從...以0到6歲更多的是醫療、6歲到12歲是教育、12歲到18歲進入升學階段的教育，每一個階段孩子跟家長都會遇到不同的議題，但是過往是分散在各個部會，而且是比較低的層級，所以如果將教育、醫療、社福都考慮進來，我認為用一個兒少署的概念確實是好的。』

國民黨立委陳菁徽也對成立兒家署「樂觀其成」，但提出疑慮，表示政府的兒少健康預算編列新台幣135億元，而「新署的經費來源」仍未說明，且兒少照護橫跨衛福部、教育部、內政部、勞動部等多個部會，「恐難以真正整合政策」。

她也關切新署與社家署職掌重疊、人力編制尚未公布，呼籲政府應避免出現預算、人力皆不足的情況。她認為成立兒家署無法解決少子女化問題，但人口危機已迫在眉睫，政府應盡速統整政策，才能既照顧好孩子，也讓人口政策真正落地。她說：『(原音)之前的少子女化的對策計畫橫跨了11個部門，針對這麼嚴重的國安危機，我真的是希望政府可以拉高層級，提高到二級的機關去做整合還有跨部會的協調，我們才可以為我們這個國家，不只是照顧兒童健康，也要增加我們的人口才對。』

民眾黨立委陳昭姿也肯定成立兒家署的方向，但認為組織改造必須清楚掌握目的與範圍。她強調，關鍵不在「成立一個署」，而是哪些業務被明確視為兒童與家庭的責任範疇，否則僅是名稱調整，治理斷點依舊存在。學者也普遍提醒若僅整併社家署兒少組與部分家庭業務，仍不足以建構完整架構；若未納入國健署現行的婦幼健康、孕產照護、早療等核心功能，服務整合將難以落實。(編輯：宋皖媛)