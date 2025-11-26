總統宣布投上兆國防預算讓軍工股暴漲 經濟部盤點五大受惠產業

總統府舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會，軍工股因此大漲。（鏡報鄒保祥攝）

總統府今（26）日中午舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會，表示將在未來8年追加1.25兆元的國防特別預算，雖然這金額跟台美關稅談判沒有關聯，但已帶動軍工股全面大漲。經濟部長龔明鑫報告時提到，預計2025年至2029年，經濟部將在國防航太與船艦領域投入27億元、無人載具領域投入132億元、衛星領域125億元，以推動產業擴大發展。

今日台股在美股四大指數齊揚，外資及投信同步加碼下開高走高，終場大漲497.37點、漲幅1.85％，收在27,409.54點，成功站回10日均線。軍工概念的指標股雷虎、漢翔、中光電等亮燈漲停，無人機概念股整體漲4.35％，機器人概念股也漲逾3％。

「事實上，我們台灣的無人機能量，已經慢慢建立起來，從0到1已經沒有問題了，現在要把這個1、擴展到100。」龔明鑫在報告時提到不少關鍵廠商，他說，將聚焦在五項產業，包括無人機與船、就是無人載具，還有航太、船艦，衛星、機器狗等部分。

龔明鑫表示，無人載具和機器狗也可以做商業用途，所以希望發展出整機的系統性產業鏈，未來可以賣到國際市場去。

龔明鑫也提到，無人機產業雖然起步稍微慢一點，但因為有非紅供應鏈的要求，給台灣非常大的機會，目前已組成了超過260家的海外商機聯盟，也已經給行政院核定，跨部會訂購5萬台無人載具，國防部也釋出可能5萬台的軍用訂單，共有10萬台的訂單讓我們「練兵」。

