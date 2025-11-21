總統宣布重啟公地放領 內政部：成立審議會積極推動

賴清德總統今天(21日)前往彰化縣溪州關心「公地放領」執行情況時，宣布停辦17年的「公地放領」政策將正式重新啟動，並指示內政部、財政部在「依法行政」、「信賴保護」與「國土保育」的原則下，積極展開重啟公地放領工作。內政部對此表示，目前已成立「公地放領審議會」，將依法具體協助農民處理土地問題。

賴清德總統21日至彰化縣溪州鄉關心「公地放領」執行情況，並聽取內政部報告公地放領政策規劃。

內政部長劉世芳在簡報中說明，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自1948年起辦理早期、專案及補辦3階段公地放領，但九二一地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從2008年起全面停辦。

廣告 廣告

劉世芳指出，停辦17年以來，政府陸續接到農民盼重啟公地放領的聲音，如今透過總統宣布重啟公地放領政策，要將土地還給真正耕作的人，以表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

劉世芳也表示，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是「1976年9月24日以前已與政府訂約承租至今」，且需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。經初步盤點，全國1976年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2,000公頃、4,445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。

劉世芳指出，內政部已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣(市)政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作，以協助符合放領條件的農民申請承領及取得土地所有權，也為台灣辛勤付出的農民與農地農用的永續發展寫下重要的一頁。

對於賴總統指示要在「依法行政」、「信賴保護」與「國土保育」的原則下積極展開重啟公地放領工作，內政部表示，此政策是正面回應政府過去對於長期自耕農民的承諾，內政部將依法具體協助農民處理土地問題。