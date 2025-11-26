總統宣布1.25兆國防特別預算 綠委力挺 藍委憂財政衝擊

賴清德總統今日(26日)宣布將提出規模新台幣1.25兆元國防特別預算，展現台灣守護民主的決心。對此，民進黨立委王定宇表示，面對中國軍力快速擴張，台灣提升不對稱戰力、推動防空指揮與指管系統現代化已勢在必行；國民黨立委馬文君則認為預算規模過大，且細項尚不透明，恐對財政造成壓力，呼籲需審慎評估。

面對中國軍事威脅，賴清德總統今日召開記者會，表示為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，將投入新台幣1兆2,500億元國防特別預算。國防部長顧立雄則說明特別預算聚焦在「空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」共七大目標。

廣告 廣告

對此，民進黨立委王定宇表示，台灣面對中國軍力以年增7%擴張、解放軍軍費2025年達8兆人民幣的現實威脅，賴總統提出的國防特別預算目標在於2030年前完成不對稱戰力提升、防空指揮系統現代化，這些都是保護人民的必要投資。他說：『(原音)我們的國家有沒有遭受威脅？威脅有沒有越來越大？我們該不該保護自己跟保護我們孩子珍貴的未來？如果答案都是「Yes」，那加大對我們的國防投資、保護我們自己國家跟親人有什麼錯？這個1. 25兆(國防特別預算)我建議在野黨不要再像擋總預算那樣，不讓特別預算條例進來審查，因為進來審查我們才可以檢視細節，哪一個專案認為不合時宜、認為不妥當，國會可以實質的監督，而不是在程序委員會阻擋所有預算案進入國會。』

國民黨立委馬文君則認為，明年度國防預算本已突破新台幣9,500億元、創下新高，如再加上總統宣示的1.25兆特別預算，整體國防支出比重將急遽攀升至GDP的3.32%，預算規模龐大，細節名目卻不清楚，她呼籲審慎評估。她說：『(原音)那現在增加的這個1兆2,000多億的部分，其實我們也看不到相關的一個內容，可是我要說的是，過去其實我們想買的大概買不到，然後已經買到的其實都還交不了；第二個就是包括我們自己國內軍工產業也沒有辦法消耗這麼多預算，因為我們的量能還沒有到達這樣程度，所以不管是外購也好、國內也好，其實我們在整個國防預算上面到底是多少才是合理，我覺得這個必須要討論。』

馬文君舉例，指日本和韓國的國防預算占比低於台灣明年國防GDP佔比，她質疑國防預算增加恐對其他財政衝擊過大。馬文君也呼籲應該優先重視軍人、志願役的權益，強調「若沒有足夠的國軍人才，買再多武器也沒有用」。(編輯：許嘉芫)