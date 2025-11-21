總統宣示重啟公地放領 朝野立委支持落實土地正義

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天赴彰化關心公地放領政策執行情形，並提到，公地放領是協助自耕農取得土地、解決長年土地問題的重要改革。朝野立委包括民進黨立委蔡易餘、國民黨立委張嘉郡、民眾黨立委陳昭姿等人，均表示支持落實土地正義。

政府自民國37年起辦理早期、專案及補辦3階段公地放領，但921地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從民國97年起全面停辦公地放領，至今停辦放領17年。

政府於今年5月重啟公地放領政策與相關工作，並以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。賴總統認為，該是屬於人民的財產，經過這麼多年無法處理時，政府就應該要有一套完整的機制與政策，將其完成。

對此，國民黨立委張嘉郡指出，她支持重啟公地放領政策，這是實現「農地農用」精神，讓一輩子在公有地從事農作的農民，可以獲得屬於他們自己的土地，而不是世代當佃農，支持落實土地正義。

民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿表示，完全支持賴總統重啟公地放領政策，目前是擇定宜蘭試行，她則建議加快試辦速度，且面對美國對等關稅衝擊，對農民的照顧與保護是很必要，政府要落實土地正義，她很支持但不要是局部性的。

民進黨立委蔡易餘認為，應讓所有長年耕作的農民都能獲得應有的土地權益，多年為基層農民權益奔走的民進黨立委陳瑩也多次質詢，希望擴大辦理公地放領。

黨政人士表示，政府詳細規劃重啟公地放領政策，從賴總統上任至今1年多時間，經歷上百場跨部會、跨單位會議，進行討論與檢討，才促成今日公地放領政策正式重啟。

黨政人士說，首先是今年5月優先於特定區域試辦，包括內政部、財政部與地方政府跨部會、跨層級共同協力，檢視作業流程與放領程序，再評估是否擴及其他地區。其次是確立原則、盤點法規，例如需要符合憲法規定、內政部「公地放領審議委員會」審議原則，以及「國有耕地放領實施辦法」等，確保農地農用、環境保育、土地正義3大原則。

第三是立法院藍綠白立委都支持。黨政人士表示，重啟公地放領政策可說是在立法院有高度共識的民生議題，獲得朝野共識與支持，讓政策重啟事半功倍，更有助力，讓農民早日取得土地所有權。（編輯：林克倫）1141121