總統宮廟參香細數政績 再籲立院速過總預算

賴清德總統今天（3日）前往台北市北投洲美地區的「洲美三王宮」參香祈福，在致詞中細數政府近年經濟、產業與社會福利政績，並再度向立法院喊話，希望中央政府總預算能儘速通過，讓政府有足夠資源照顧人民、推動建設。

賴清德總統3日前往「洲美三王宮」參香祈福，他提及，去年洲美三王宮適逢60周年建醮，因颱風來襲未能出席，這次是「補參拜」，為台灣祈求今年風調雨順，「即便颱風來，水要夠，但災害不要發生」。

談及地方發展，賴清德指出，北投士林科技園區對地方未來至關重要，當國際科技大廠輝達（NVIDIA）表達進駐意願時，中央政府也出手協助台北市政府解決過程中遭遇的問題，如今確定輝達進駐，將成為北投、士林地區一大福音，讓在地年輕人能就近找到工作。

賴清德細數政績，指出台灣去年的整體經濟表現亮眼，經濟成長率達7.37%，位居亞洲四小龍之首，也優於日本、美國等主要經濟體，甚至比隔壁「壞鄰居」中國表現更好；國民平均所得已達4萬5千美元，顯示整體經濟持續進步。

不過，賴總統強調，政府更關注中小企業與傳統產業，不希望只讓經濟成果集中在少數人手中。政府已規劃多項措施協助中小企業升級轉型，包括導入科技實力、因應2050淨零與低碳排放挑戰、協助拓展美國與東南亞等國際市場；在資金面，則提供銀行融資與政府補助。面對美國對等關稅導致部分企業接不到訂單，政府也會協助補助員工薪資，幫助企業度過難關，讓產業得以持續經營。

在民生政策上，總統指出，民進黨執政以來持續減稅、加薪，基本工資已四度調升，累計調幅約14%，今年基本工資來到2萬9千元；同時推動育兒津貼、托育補助、幼兒園與高中職學費補助，以及長照政策，經費也從過去蔡英文總統任內的新台幣數百億元，提升至今年長照3.0的1200億元規模。

不過，總統也直言，這些政策都仰賴預算支持，若中央政府總預算無法順利通過，將影響政策推動與人民照顧，再次呼籲立法院「做正經事」，儘速審查總預算。總統說：『(台語語音)但是現在中央政府總預算不過就沒辦法，希望大家支持，如果你們有認識的立法委員跟他們說一下，不看僧面看佛面，看國家主人的面子，應該要審查(預算)。工作不做、正經工作不做，國家無法繼續進步，經濟無法繼續進步，想要更照顧好人民，沒有經費，沒辦法了。』

最後，賴清德總統祝福大家新年快樂，身體健康、事業成功，家庭美滿。(編輯：沈鎮江)