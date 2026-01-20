即時中心／黃于庭報導

隨著科技日益進步，詐騙手段更加無孔不入，近期有不明人士冒用總統賴清德名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回復。對此，警政署今（20）日提醒，該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

近期有不明人士冒名賴清德，並以「您好！我是賴清德」開頭，寄送電子郵件，信中還寫道「如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱，我希望我們攜手為國家發展貢獻力量。另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續」。





快新聞／總統寄信別回！詐團竟冒名自稱「我是賴清德」 警政署出手下場慘了

針對不明人士冒充總統賴清德發釣魚信件，警政署提醒民眾多加留意。（圖／民視新聞翻攝）

對此，警政署表示，此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯《刑法》偽造文書罪，已責由刑事警察局科技犯罪防制中心，蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

警政署也呼籲民眾，若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙；要是收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，俾利據以偵辦。

原文出處：快新聞／總統寄信別回！詐團竟冒名佯稱「我是賴清德」 警政署出手了

