總統將參加宏都拉斯總統就職？外交部：未受邀

宏都拉斯總統選舉結果出爐，親台派的當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）將於1月27日舉辦總統就職典禮，外傳總統賴清德有意前往。對此，外交部拉美司副司長盧朝睿表示，台宏目前沒有邦交，截至目前為止沒有收到宏方邀請。

宏都拉斯總統競選期間，各方候選人持續針對是否與台灣恢復邦交發表看法，其中有多位候選人都表達親台立場，包括在票數僵持下脫穎而出的阿斯夫拉。美國《華爾街日報》日前報導，賴清德有意前往參加他的就職典禮。

盧朝睿今（1/20）日於外交部例行記者會表示，由於台灣跟宏都拉斯目前不是邦交國，目前為止還沒有收到宏方的邀請。

盧朝睿強調，對於宏都拉斯的還有其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，跟包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，都會認真看待全力以赴。

