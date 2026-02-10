總統將邀五院院長茶敘 立院院長韓國瑜表態願參加

針對中央政府總預算案、國防特別條例草案陷入僵局，總統府證實，總統賴清德將邀五院院長舉行新春茶敘。總統認為政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，期盼五院增進溝通、化歧見為共識。而立法院長韓國瑜透露，考慮用「化」字，希望國家大事化小、逢凶化吉。

總統府發言人郭雅慧表示，「總統誠摯期盼五院增進溝通凝聚共識，攜手為國家做好事，為人民解決問題。」

面對媒體詢問，「院長年後茶敘確定時間了嗎？有要跟總統聊些什麼呢？」

廣告 廣告

立法院長韓國瑜僅回應，「總統府來發布新聞，好不好？」

這不是賴總統第一次邀朝野茶敘會商國事。去（2025）年2月10日啟動憲政史上首次院際協調，召集五院院長在總統府會商國政，當時韓國瑜有參加；而府方去年12月又再邀行政、立法、考試三院院長舉行國政茶會，但韓國瑜當時以立院為合議制為由婉拒。至於這次新春茶敘則決定出席茶敘，能否為朝野和解帶來契機，引起關注。

民眾黨主席黃國昌說，「那也希望這次我們的賴清德總統，能夠聽得下韓院長衷心的建議。有的時候，有一些衝突跟對立根本沒有必要。」

立法院國民黨黨團書記長林沛祥質疑，「不知道是大和解咖啡，還是鴻門宴咖啡？但是我們期待賴總統展現出一個全民總統的高度。」

民進黨立委林月琴則認為，「本來溝通就是這樣子，就是表達意見之後彼此拉近距離，為了國家整體著想，因為我們今天應該是要共同對外。」

綠委期盼朝野針對關稅、總預算、國防安全好好溝通，凝聚共識。至於新春茶敘時間點還沒定案，總統府表示將協調安排。