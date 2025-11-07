總統專機起降地 美軍基地收可疑包裹致多人不適

美國媒體6日報導，華盛頓特區附近的美軍基地「安德魯聯合基地」(Joint Base Andrews)收到一個可疑包裹，造成多人身體不適，當局已著手展開調查。

安德魯聯合基地經常作為總統專機起降的地點。根據Axios新聞網站報導，美軍發言人發表聲明指出，該包裹打開後「造成多名人員身體不適」，在接受治療後已各自出院。

美國有線電視新聞網(CNN)引述2位匿名消息人士表示，該包裹內有「不明」白色粉末以及「政治宣傳品」。為預防起見，包裹所在的建築物與相連建物已進行疏散，目前現場已交由調查人員處理。

安德魯聯合基地距離華府只有不到30公里車程，是政府高階官員常用的搭機地點。美國總統川普(Donald Trump)5日出席佛羅里達州一場商業論壇後，就搭乘空軍一號(Air Force One)降落在該基地。(編輯：陳士廉)