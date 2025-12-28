總統專訪場景選在209兵工廠 四大關鍵元素貫穿
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
賴總統接受三立電視台主持人鄭弘儀專訪，於今晚八點播出，觀察一小時專訪聚焦國防議題，總統談話究竟想傳遞什麼核心訊息? 賴總統穿著陸軍外套，以國家元首之姿，把「外部威脅」與「內部治理」兩條敘事軸線加以闡述：對外以「和平靠實力」定錨安全戰略，對內以「程序回到憲政常軌」回應對手近期猛烈的政治攻防。他拉高格局向國人說明：台灣面對複合式威脅，需要能被社會理解、能被預算體制支撐、也能發展產業化落地的整體方案。觀察此場專訪總統的回應以四大元素貫穿，形成完整的國防戰略藍圖敘事:
一、面臨的威脅與因應策略定錨：不挑釁，但必須「不投降」
總統於此場專訪先把安全問題轉化為可理解的現實命題：和平固然重要，但不能寄望侵略者善意；真正可長可久的和平，必須建立在足以嚇阻的實力與民心韌性上。這裡同時界定對外立場的三個層次：不刻意挑釁、不冒進衝突，但也不接受以恐嚇逼迫的政治結果。尤其在戰時心理戰與假訊息情境中，強調「投降訊息皆為假」與「堅持到底」的訊號管理，目的不是升高對立，而是避免社會在灰色地帶作戰中先被瓦解。這種敘事把「國防」從軍方議題擴展為全民安全議題，為後續政策鋪路。
二、說明未來國防政策的核心主軸：「台灣之盾」的功能定義與民眾語言化
總統面對主持人的反覆提問，不正面進行政治攻防，而是花時間以淺白語言，嘗試將他在國慶演說首度提出的「台灣之盾」具體化，展現其防衛投資的旺盛企圖心，尤其總統全程不看稿，詳細說明分層防禦、感知偵蒐、指揮管制與攔截反制的整合工程，專訪過程刻意使用生活化比喻，用意是把高門檻的軍事技術翻譯成民眾能理解的公共安全語言：政府不是在買「昂貴武器」，而是在建構一套能在飛彈、無人機與複合式攻擊下運作的保護網。更重要的是，專訪強調「整合」而非「堆疊」：把衛星、雷達、無人機偵蒐與防空飛彈、反無人機系統串成同一套指管鏈，並導入AI化協同，凸顯政策重點在系統性戰力，而不是單項裝備的展示。
三、國防自主＝國安＋產業：把防衛投資轉成成長動能
第三個元素是把國防從「支出」翻轉為「產業與競爭力」。總統專訪透過國造裝備、軍工體系與供應鏈敘事，凸顯國防自主的目的不僅是戰時自給，更是平時韌性：一旦外部供應受限，台灣仍要有維持戰力與補充能量的能力。此處更延伸到「民主供應鏈」概念，強調排除紅色供應鏈並切入國際合作與外銷市場，將無人機、安控、次世代通訊等領域視為可結合科技能量、帶動產業升級的路徑。換言之，國防自主在敘事上被設計成下一座「護國群山」的一部分：國安與產業不是兩套政策，而是一套國家戰略的一體兩面。
四、憲政秩序與政治攻防：把衝突拉回制度，避免對外誤判
最後一個貫穿元素，是把當前政治對手刻意設定的戰場與衝突，直接拉回「程序正義」與「憲政體制」的框架下說服國人。總統專訪不僅主動提及願意赴立院報告，更把焦點放在制度界線：願意依憲政規範進行國政說明。其背後訴求，是讓預算與國防議題回到應有的審查討論流程，而不是被程序杯葛或政治對抗凌駕。特別是在「彈劾」等高張議題上，提醒其外溢效應：對手刻意的政治操作可能對外傳遞「台灣政局失序」的錯誤印象，影響國際信心與戰略判斷。這也呼應專訪的議題設定：台灣要讓國際盟友看見國家制度穩定、治理可靠，才能在安全合作與產業鏈布局上獲得更堅實的支撐。
總結而言，這場專訪先以台灣與國際周邊友盟共同面臨的威脅現實作為論述出發，再以台灣之盾提出可理解的解方，接著把國防自主延伸為產業戰略，最後用憲政程序收束，針對對手提出的政治攻防加以說明，也證明在跨年前夕接受專訪的意義，並不只是回應單一爭議，而是在向國人報告，身為國家元首將如何建立一套可以長期運作的國家安全論述與治理路線。
