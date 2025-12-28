總統專訪走進「雲豹八輪甲車」產地 具國車國造三大意義

賴清德總統日前媒體專訪，並罕見選擇到南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠本部。知情人士分析總統走進「雲豹八輪甲車」的產地接受專訪背後具有三大意義，包括第209廠有歷史意義、最能詮釋國防自主的關鍵基地，以及209廠已具備軍民合作的產業體系。總統希望讓國人看見國防部做得到也正在做的事，也期望國人能支持國防資源與制度穩定到位。

賴清德總統日前接受媒體專訪，專訪場景選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這也是首度有總統專訪直接前進營區。

知情人士分析指出，總統專訪選在軍備局生產製造中心209廠的第一個意義，是第209廠長期負責國軍輪型戰甲砲車之研發生產，深具歷史意義。它的前身是陸軍戰甲車發展中心，2022年編成「第209廠」，長期負責國軍輪型戰甲砲車的研發與生產，也因研製「雲豹」八輪甲車而廣為人知，被形容為「雲豹與他們的產地」。換言之，這裡不是展示模型的展間，而是國車國造的產線現場，從設計、製造、組裝到品管與測試，一條龍流程俱全，連生產線管理、測試設備都在同一個場域內完成。

第二、最能詮釋國防自主的關鍵基地。知情人士指出，選擇第209廠接受專訪還有一個更關鍵的是，這個場景可以把「國防自主」定義得更完整。209廠的主要產品零附件，除引擎與變速箱本體需外購，其餘多由國內廠商供應，並與工研院等單位推動「輪轂」等82項軍品認試製作業。透過專訪點出：國防自主不是只在「買到什麼武器」，更重要的是把軍工供應鏈、製造能力、維修與後勤韌性扎根在台灣。透過總統專訪，更展現出209廠身為台灣「國車國造」的指標，也藉此場景傳遞出有力訊號是「我們有能力保護自己。」

第三、209廠已具備軍民合作的產業體系。知情人士表示，廠內聘用部分民間人士，讓台灣推動國防自主，打破封閉的軍事系統自轉，逐步建立一套能與民間能量接軌、可擴張、可複製的產業體系。

知情人士強調，總統專訪透過此三個意義，讓國人看見國防部做得到也正在做的事，且要做得更快、更穩，就必須讓支持國防的資源與制度能夠穩定到位。(編輯：沈鎮江)