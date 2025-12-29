總統帶頭造謠？民眾黨下通牒：24小時不道歉就提告

賴清德總統日前接受媒體專訪並於28日晚間首播，針對藍白陣營提出彈劾案，賴清德在專訪中批評在野黨公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者、擁抱習近平，卻要彈劾民選總統。台灣民眾黨今（29）日上午召開記者會嚴正抗議，痛批賴清德帶頭成為「國家詐騙隊隊長」，限賴清德24小時內道歉，否則將於30日早上對賴提出民事告訴。

民眾黨主席黃國昌29日上午偕同宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷於民眾黨中央黨部舉辦「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會。黃國昌強調，一個國家元首發言要本於事實，這是最起碼的要求，沒想到超越憲法的男人賴清德，現在竟然帶頭成為國家詐騙隊隊長。

黃國昌在記者會中表示，賴清德接受綠媒專訪，他看完後感到非常遺憾。他批評民進黨政府在國會裡遮掩各式各樣資訊，對立院什麼都是機密、不能講，結果要搞大內宣時，就可大剌剌帶到兵工廠當背景。黃國昌感嘆，不曉得這麼嚴肅的地方，原來是總統府帶綠媒進行造謠的背景，何其悲哀。

黃國昌進一步指出，上週公開請教過賴清德，中華民國《憲法》第幾條規定總預算要在12月31日前審完，結果總統府完全沒回應，只透過社群小編偷改文字。他質疑這是一個國家元首應有作為嗎？黃國昌批評賴清德造謠成癮，進一步變成國家詐騙隊隊長，昨天專訪又說民眾黨讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平。

黃國昌直接質問，民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？請賴清德說清楚講明白。他表示，賴清德身為國家元首卻帶頭造謠，何其悲哀，身為黨主席的他要求賴清德限時24小時澄清，否則明天就會到法院正式提告求償。

黃國昌說明，《憲法》52條是免於刑事追訴，因此民眾黨將對賴清德提民事訴訟，給賴清德24小時時間，否則明天律師就會正式到法院提告。

