總統府健康台灣聚焦長照！有無談八旬母悶死兒悲歌？ 府方最新說明

總統府發言人郭雅慧。游騰傑攝



總統府今（11／27）召開「健康台灣推動委員會第6次委員會議」，聚焦討論長照政策推動。記者關心會中是否有討論近期長照悲歌，有關劉姓八旬婦人長期照顧腦性麻痺兒50多年，因不堪照護壓力將兒子悶死，法官在判決書建請總統特赦的個案。總統府發言人郭雅慧表示，沒有特別在討論這個案。

8旬劉姓婦人長期照顧重度腦性麻痺的么兒長達50年，2023年因確診新冠肺炎住院，返家後不久，么兒也相繼確診。身心交瘁下，劉婦將1萬元紅包塞入兒子口中後造成其死亡。法院一審雖以最低刑度判處有期徒刑2年6月，但判決書指出，此案道盡「長照悲歌」的斑斑血淚，合議庭認為，劉婦餘生承受的自責與傷痛「已是最大刑罰」，建請總統考慮特赦。

廣告 廣告

對此，郭雅慧指出，今天在現場倒是沒有特別在討論這個案，這個部分之前也有表達過，就是尊重司法，由於現在個案是已經進入到司法程序當中，將等到整個司法完備之後，會再做後續的行動，在過程當中也提供一些關心跟必要的協助。

《太報》關心您

‧張老師專線：1980

·家庭照顧者關懷專線0800-507272

更多太報報導

長照3.0上路倒數 衛福部：活化逾2000名護理師支援喘息服務

長照3.0明年上路 拼明年出院銜接長照2天、2030年達成「0天無縫」

賴清德明提長照3.0升級重點 召開健康台灣委員會盼完善照護網絡