總統府元旦升旗主題出爐「醫護＋鏟子超人」 邀馬太鞍金曲歌手溫暖獻聲

總統府將於明年元旦舉行升旗典禮暨元旦大開放活動，以「健康台灣 團結守護」為主題。（圖／總統府提供）

總統府將於明年元旦舉行升旗典禮暨元旦大開放活動，以「健康台灣 團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。主視覺部分，則找來旅居法國的視覺設計師林琬津操刀，設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」團結互助的畫面，結合「醫護超人」做為視覺重心，展現多元的醫護風貌。

總統府今天（23日）舉行「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會。總統府副秘書長何志偉致詞時表示，今年元旦從早到晚準備了一系列活動，早上元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量，也呼應總統賴清德成立「健康台灣推動委員會」，期盼打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

廣告 廣告

何志偉指出，今年活動邀請到醫師搖滾樂團「玫瑰墓」熱力開唱、國中小學童以嘻哈舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落阿美族金曲歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal）與族人共同獻唱，期待與大家從「運動」開始，以滿滿健康正能量共同迎接2026年的第一天。

何志偉續指，元旦升旗活動結束後，也將迎來總統府在新的一年首次大開放，總統府自上午9時至下午4時的大開放參觀活動，除了原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展，當天亦有由經濟部主辦的特展首度開展，以及台灣老店、TEAM TAIWAN棒球應援商品等市集攤位，歡迎國人朋友元旦一起來參加升旗典禮，典禮後繼續到總統府來做客、走走逛逛。

本次元旦升旗典禮主視覺，則由目前旅居巴黎的視覺設計師林琬津操刀，設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」團結互助的畫面，林琬津說，雖然她人在國外，仍能感受到滿滿愛的能量，感謝大家一起創造充滿愛的台灣，也感謝主辦單位的邀請，讓她有機會透過作品表達對這片土地的關愛。

林琬津分享，今年主題以「醫護超人」做為視覺重心，採用立體派的動態視角進行人物構圖。（圖／總統府提供）

林琬津分享，今年主題以「醫護超人」做為視覺重心，採用立體派的動態視角進行人物構圖，巧妙地將各科別的專業能力轉化為超人專屬的配件與力量，展現多元的醫護風貌。造型基礎源於醫護界常見的膠囊形態，延伸出多樣化的身體與配備，象徵專業的無限可能。

林琬津提到，色彩方面，主色調選用溫柔而堅韌的「日出粉」，寓意在新年的第一道陽光下，為國人帶來溫暖與希望。並選用「深夜藍」與粉色對話，巧妙呼應元旦清晨由夜色漸變至日出的過程，傳達希望與新生的祝福。



回到原文

更多鏡報報導

總統府元旦升旗維安升級？策展單位：7管制口「依往例進行」

北車隨機砍人案憾全台 賴清德盼以此為鑑：中央地方共同檢討改進

台灣民意民調／搶回國防外交議題主導權 賴清德聲望破4成3明顯回溫