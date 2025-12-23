總統府元旦升旗典禮主視覺曝！阿美族金曲歌手獻唱

即時中心／張英傑報導

總統府今（23）日下午15時召開「元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」記者會，總統府副秘書長何志偉公布本次主題為「健康台灣，團結守護」，旨在展現醫事夥伴，以及全體國民團結守護健康台灣的豐沛能量；並由4大醫事團體，共同擔任元旦升旗典禮的主辦單位。

何志偉也說，這次的表演活動內容非常豐富，有醫師搖滾樂團、嘻哈國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落的阿美族金曲歌手，阿洛．卡立亭．巴奇辣（Ado' Kaliting Pacidal），將與族人共同獻唱。

何志偉說明，元旦升旗活動結束後，總統府將迎來新年的首次大開放，總統府開放時間由上午09:00至下午16:00。參觀活動共有六大熱點，分別為原有常設展、漫畫及「冠軍之路」特展、經濟部首度主辦之特展、台灣老店專區、Team Taiwan 棒球應援商品、豐富多元的市集攤位。





